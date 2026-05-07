Hospitalizan a neerlandesa por posible caso de hantavirus

Las autoridades sanitarias de Países Bajos mantienen bajo observación a una mujer neerlandesa que presentó posibles síntomas de hantavirus tras haber tenido contacto con una pasajera infectada relacionada con el brote detectado en el crucero MV Hondius, caso que ya activó protocolos internacionales de vigilancia epidemiológica.

La paciente, identificada como una azafata de KLM originaria de Haarlem, permanece aislada en el hospital Amsterdam UMC mientras especialistas realizan estudios para confirmar si contrajo el virus.

El caso ha generado atención internacional debido a que podría representar uno de los primeros contagios indirectos fuera del crucero vinculados con la variante Andes del hantavirus, considerada la única cepa con capacidad comprobada de transmisión entre humanos.

El contacto ocurrió antes de un vuelo entre Johannesburgo y Ámsterdam

De acuerdo con reportes difundidos por medios neerlandeses e internacionales, la mujer tuvo contacto cercano con una pasajera holandesa de 69 años que posteriormente falleció en Johannesburgo, Sudáfrica.

La pasajera había abandonado días antes el crucero MV Hondius, donde se originó el brote que hasta ahora ha dejado varios casos sospechosos y al menos tres fallecimientos.

El contacto entre ambas ocurrió durante las operaciones previas al vuelo KL592 de KLM, programado para viajar de Johannesburgo a Ámsterdam.

Según confirmó la aerolínea, la tripulación detectó que la pasajera presentaba un estado de salud delicado y decidió impedirle abordar el avión.

“Debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle abordar el avión”, indicó KLM en un comunicado.

Sin embargo, antes de ser retirada del área de embarque, la mujer sí tuvo interacción con miembros de la tripulación, incluida la azafata ahora hospitalizada.

La OMS mantiene vigilancia internacional

El brote detectado en el crucero antártico mantiene bajo seguimiento a autoridades sanitarias de distintos países y a la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente por la participación de la variante Andes del hantavirus.

Especialistas explicaron que esta cepa es considerada inusual debido a que puede transmitirse entre personas mediante contacto estrecho, aunque aclararon que este tipo de contagios continúa siendo poco frecuente.

Hasta ahora, autoridades sanitarias rastrean a decenas de pasajeros y contactos cercanos distribuidos en países como Países Bajos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Suiza y Estados Unidos.

También se informó que algunos pasajeros permanecen aislados o bajo observación médica tras haber presentado síntomas compatibles con la enfermedad.

Investigan origen del brote en Sudamérica

Las primeras investigaciones apuntan a que el brote pudo originarse antes de que el crucero zarpara, posiblemente durante un recorrido realizado por una pareja neerlandesa en zonas de Argentina, Chile y Uruguay, donde habrían tenido contacto con áreas contaminadas por roedores infectados.

Expertos recuerdan que el hantavirus suele transmitirse principalmente mediante exposición a orina, saliva o excremento de roedores portadores.

Entre los síntomas más comunes destacan fiebre, dolor muscular, fatiga y malestar general; sin embargo, en casos graves puede evolucionar rápidamente hacia complicaciones respiratorias severas.

A pesar de la preocupación generada por el caso, especialistas y autoridades sanitarias internacionales han reiterado que actualmente no existe riesgo de pandemia, debido a que el comportamiento del hantavirus es mucho más limitado que el de otros virus respiratorios.

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