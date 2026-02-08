Podcast
Internacional

António José Seguro obtiene victoria en elecciones de Portugal

La votación definitiva se celebró luego de que ninguno de los aspirantes alcanzara la mayoría absoluta en la primera ronda, lo que obligó a un balotaje

  08
  Febrero
    2026

António José Seguro, candidato del Partido Socialista (PS), ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Portugal y se convertirá en el próximo Presidente de la República, tras derrotar al líder de la derecha populista André Ventura, del partido Chega.

Resultados de la segunda vuelta

De acuerdo con los resultados oficiales, Seguro obtuvo alrededor del 66 % de los votos, frente a poco más del 34 % alcanzado por Ventura, en una jornada marcada por una participación moderada del electorado.

La votación definitiva se celebró luego de que ninguno de los aspirantes alcanzara la mayoría absoluta en la primera ronda, lo que obligó a un balotaje, un escenario poco frecuente en la historia reciente de Portugal.

Una elección marcada por la polarización

La contienda presidencial se desarrolló en un contexto de creciente fragmentación política y de avance de fuerzas populistas en el país, la llegada de Ventura a la segunda vuelta reflejó el crecimiento electoral de Chega, que actualmente es una de las principales fuerzas en el Parlamento portugués.

Sin embargo, el amplio margen de victoria de Seguro fue interpretado como una respuesta mayoritaria del electorado a favor de la estabilidad institucional y el respeto al sistema democrático.

¿Quién es Antonio José Seguro?

António José Seguro es una figura histórica del Partido Socialista, con una trayectoria política asociada a posiciones moderadas y al diálogo entre fuerzas políticas. Durante la campaña, centró su discurso en la unidad nacional, la defensa de las instituciones y la necesidad de reducir la polarización política.

Seguro asumirá el cargo en marzo de 2026, cuando concluya el mandato del actual presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

El papel del presidente en Portugal

Aunque el presidente de Portugal no ejerce el poder ejecutivo directo, el cargo tiene facultades relevantes, como la posibilidad de vetar leyes, disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, especialmente en escenarios de inestabilidad política.

Estas atribuciones cobran especial importancia en un país que ha atravesado múltiples elecciones generales en los últimos años.

Implicaciones del resultado

La victoria de Seguro consólida un mensaje de rechazo a opciones políticas consideradas radicales para la jefatura del Estado, aunque el desempeño de Ventura confirma que la derecha populista mantiene una base sólida de apoyo.

Analistas consideran que el nuevo presidente enfrentará el reto de garantizar estabilidad institucional, al tiempo que convive con un Parlamento fragmentado y un escenario político en transformación.


Comentarios

