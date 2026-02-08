Líder venezolano Juan Pablo Guanipa es liberado de prisión

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue puesto en libertad este domingo luego de permanecer más de ocho meses en prisión, en un caso que su entorno y diversas organizaciones han señalado como una detención de carácter político.

Guanipa, cercano colaborador de la líder opositora María Corina Machado, se encontraba recluido en una instalación en Caracas desde finales de mayo de 2025, su liberación ocurre en medio de un proceso de excarcelaciones que ha generado atención dentro y fuera de Venezuela por la situación de personas consideradas presos políticos.

¿Por qué fue arrestado?

El opositor fue detenido tras ser acusado por autoridades venezolanas de integrar un supuesto grupo que pretendía alterar el desarrollo de las elecciones legislativas de ese año. No obstante, su familia y aliados rechazaron desde el inicio estas acusaciones, al afirmar que se trataba de una acción dirigida a reprimir la disidencia política.

Durante su permanencia en prisión, diversas voces exigieron su liberación al considerar que su caso representaba una restricción a la libertad de expresión y a la participación política.

Mensaje tras recuperar la libertad

Luego de salir del centro de reclusión, Guanipa difundió un mensaje en redes sociales en el que expresó: “Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”.

La organización Foro Penal, dedicada a la defensa de personas detenidas por motivos políticos, confirmó que junto con él otras personas también fueron liberadas durante la misma jornada.

Avanza discusión de una ley de amnistía

Estas liberaciones se producen en un momento en que la Asamblea Nacional discute un proyecto de ley de amnistía que podría facilitar la salida de cientos de detenidos vinculados a casos políticos.

Desde inicios de enero, la oposición ha contabilizado varias excarcelaciones, mientras que el gobierno ha informado cifras más amplias sin detallar listados oficiales, la propuesta legislativa se encuentra en fase de análisis y podría ser votada en los próximos días.

La liberación de Guanipa se suma así a un proceso que mantiene la atención de organizaciones de derechos humanos y familiares de personas que aún permanecen detenidas.

