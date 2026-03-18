Anuncia Costa Rica cierre de embajada en Cuba

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el cierre de la embajada de su país en Cuba, además de solicitar la salida de diplomáticos cubanos en San José, como postura ante la situación de derechos humanos en la isla.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa, acompañado por el canciller Arnoldo André Tinoco, tras la sesión semanal del Consejo de Gobierno.

Argumentan postura por situación en la isla

El mandatario explicó que la decisión responde a la postura de su administración frente a lo que considera condiciones de represión y deterioro en Cuba.

"Costa Rica no reconoce la legitimidad de régimen” de Cuba, en vista del maltrato, la represión y las condiciones indignas que tienen los habitantes de la isla”. mencionó el mandatario

Chaves, quien concluirá su mandato el próximo 8 de mayo, señaló que la medida fue acordada con la presidenta electa Laura Fernández, quien actualmente se desempeña como ministra de la Presidencia.

Piden salida de diplomáticos cubanos

En ese contexto, el presidente expresó su expectativa de que el gobierno cubano retire a su representación diplomática en territorio costarricense.

“Llévense sus diplomáticos, si quieren dejar aquí funcionarios de consulado en Costa Rica, bienvenidos”.

Además, el mandatario sostuvo una postura crítica hacia el modelo político de la isla, al afirmar que debe haber cambios en el sistema vigente.

Se deben “eliminar los comunistas del hemisferio”. "Hoy deben reconocer que el modelo comunista fracasó en Cuba como ha fracasado en todos los lugares donde lo han instaurado, solo la libertad del ser humano puede llevar a progreso”.

Canciller respalda decisión diplomática

Por su parte, el canciller Arnoldo André Tinoco indicó que desde el pasado 5 de febrero Costa Rica ya había retirado a su personal diplomático de La Habana.

Añadió que el cierre de la embajada representa una señal firme de preocupación y un llamado a generar cambios en el país caribeño.

La medida responde a "la profunda preocupación del país por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos en la isla, así como por el incremento de las acciones de represión contra ciudadanos, contra activistas y opositores que ejercen legítimamente su derecho a expresarse y participar en la vida pública”.

Contexto internacional y relación con EUA

El anuncio ocurre días después de la participación de Chaves y la presidenta electa en el encuentro “Escudo de las Américas”, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de fortalecer alianzas en la región.

En fechas recientes, Trump ha señalado que su gobierno podría tomar medidas contra Cuba, en medio de la crisis que atraviesa la isla.

Comentarios