Macron nombra 'Francia Libre' a próximo portaaviones nuclear

El presidente Emmanuel Macron nombró este miércoles al próximo portaaviones de propulsión nuclear como "France Libre" (Francia Libre) y lo presentó como un símbolo de independencia nacional.

“En este nombre vive la memoria de las mujeres y los hombres que se alzaron contra la barbarie, unidos para salvar la patria, decididos a defender una cierta idea de nuestra nación”, señaló el mandatario. "Este nombre, por tanto, sella un compromiso para el futuro: para seguir siendo libres, debemos ser temidos. Para ser temidos, debemos ser poderosos" el mandatario francés.

Como un impulso para reforzar las fuerzas navales frente al conflicto en Medio Oriente, el mandatario francés dio a conocer el nombre del buque de guerra en una visita al astillero en la localidad occidental de Indret, donde se construirán sus dos reactores nucleares.

La decisión se produjo mientras Francia desplegaba ocho fragatas, dos portahelicópteros y sus actuales portaaviones de propulsión nuclear en el Mediterráneo oriental y en el Medio Oriente.

Macron calificó el despliegue de una gran escala de la Marina francesa como “sin precedentes”, lo que convierte a Francia en la nación europea con la presencia más destacada en la región.

El nuevo buque tendrá un desplazamiento de aproximadamente 80,000 toneladas y una eslora de 310 metros.

Aun así, sería más pequeño que el portaaviones Gerald Ford de la Marina de Estados Unidos, el cual es considerado como el buque de guerra más grande del mundo.

A principios de este mes, el presidente de anunció que Francia aumentará su arsenal nuclear y, por primera vez, permitirá el despliegue temporal de sus aeronaves con armamento nuclear en países aliados, en una nueva estrategia destinada a reforzar la independencia de Europa.

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