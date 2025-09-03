Cerrar X
Anuncia Florida plan para eliminar vacunas obligatorias

La iniciativa, respaldada por Ron DeSantis y alineada con Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr., busca promover la 'libertad médica individual'

  • 03
  • Septiembre
    2025

El estado de Florida dio un paso más en su ofensiva contra los mandatos de vacunación.

El cirujano general, Joseph Ladapo, declaró que, junto al gobernador Ron DeSantis, trabajan en un plan para derogar todas las disposiciones legales que obligan a vacunarse.

Durante un acto público, Ladapo aseguró que los mandatos son “equivocados” y los comparó con la esclavitud. “¿Quién soy yo, o cualquier otra persona, para decirte qué debes introducir en tu cuerpo?”, lanzó el funcionario, arrancando ovaciones.

Creación de la comisión estatal

En el mismo evento, DeSantis anunció la creación de la comisión “Florida Make America Healthy Again”, que se alinea con una iniciativa del presidente Donald Trump y del secretario de Salud, el activista antivacunas Robert F. Kennedy Jr.

Según DeSantis, el nuevo organismo se centrará en libertad médica, consentimiento informado, derechos de los padres y fomento de la innovación en salud.

Cabe señalar que el anuncio llega en medio de tensiones dentro de la propia Administración Trump sobre la eficacia de algunas vacunas. Apenas en marzo, DeSantis pidió a los CDC dejar de recomendar la vacuna contra la Covid-19 en menores de edad.

La controversia se intensificó la semana pasada tras la destitución de la directora del CDC, quien se había opuesto abiertamente a Kennedy Jr. En su lugar, Trump nombró a Jim O’Neill como director interino del organismo.

De manera paralela, Trump solicitó el lunes pasado a las farmacéuticas publicar las tasas de éxito de sus vacunas contra la covid-19, en un intento por responder a las divisiones internas sobre su efectividad.

 


