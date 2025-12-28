Podcast
Internacional

Israel recibe su primer sistema láser de defensa Iron Beam

Ejército de Israel incorporó el sistema láser Iron Beam para interceptar cohetes y drones, que operará junto a la Cúpula de Hierro y reducirá costos de defensa

  • 28
  • Diciembre
    2025

El Ejército de Israel recibió este domingo su primer sistema de láser de alta potencia, denominado Iron Beam (Viga de Hierro), el cual será utilizado para interceptar cohetes y drones como complemento del sistema de defensa aérea conocido como la Cúpula de Hierro.

Tecnología para reforzar la defensa aérea

En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Israel informó que el sistema, desarrollado junto con la empresa Rafael, ha demostrado su eficacia en una amplia serie de pruebas contra diversas amenazas, logrando interceptar con éxito cohetes, morteros y vehículos aéreos no tripulados.

El Iron Beam será integrado a la Fuerza Aérea Israelí y formará parte del complejo de defensa aérea multicapa del país, junto con los sistemas Cúpula de Hierro, Honda de David y Flecha.

Menor costo y mayor precisión

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el sistema cuenta con una fuente láser avanzada y un sistema de puntería electro-óptico que permite interceptar una amplia gama de objetivos con gran precisión y eficiencia, a un costo marginal significativamente menor.

e4c93596aefbb129207dc19135ebf0d652fe8724w.jpg

Esta tecnología busca abaratar la defensa aérea, considerando que cada misil disparado por la Cúpula de Hierro tiene un costo de decenas de miles de dólares.

Mensaje a sus adversarios

Durante el acto de entrega realizado en la sede de Rafael, el ministro de Defensa, Israel Katz, calificó la incorporación del Iron Beam como un “hito histórico” y advirtió a los enemigos de Israel, entre ellos Irán, Siria y Líbano, que no desafíen al país o enfrentarán “graves consecuencias”.

Katz recordó que en mayo pasado Israel ya había utilizado por primera vez tecnología láser para interceptar misiles y drones durante su ofensiva militar contra Hizbulá en la frontera con Líbano.


