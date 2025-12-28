Trump revela llamada 'productiva' con Vladimir Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo que sostuvo una “muy buena y productiva” llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, previo a una reunión programada en Florida con el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky.

El mandatario estadunidense dio a conocer la conversación a través de su plataforma Truth Social, donde escribió que el contacto con el líder ruso ocurrió antes del encuentro previsto con Zelensky, programado para las 13:00 horas.

Trump no ofreció mayores detalles sobre el contenido de la llamada, limitándose a calificarla como positiva y productiva.

Confirmación desde Rusia

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó la conversación entre ambos mandatarios. Asimismo, el enviado especial de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev, señaló al respecto que “el diálogo más importante continúa”, sin ampliar la información.

Reunión en Mar-a-Lago

El presidente de Estados Unidos confirmó que la reunión con Volodymir Zelensky se llevará a cabo en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Palm Beach, Florida, en medio de la atención internacional sobre los esfuerzos diplomáticos relacionados con el conflicto en Ucrania.

