Ataque con cuchillo deja nueve muertos en Surinam

Al menos nueve personas, entre ellas cinco menores de edad, murieron tras un ataque con cuchillo registrado en las afueras de Paramaribo, capital de Surinam, informaron autoridades policiales este domingo.

Víctimas eran familiares y vecinos

De acuerdo con el Cuerpo de Policía de Surinam, las víctimas eran hijos y vecinos del presunto agresor. El ataque ocurrió en un domicilio ubicado en la zona de Hadji Oiding Soemitaweg, sin que hasta el momento se hayan detallado las circunstancias que rodearon el hecho.

En un comunicado oficial, las autoridades señalaron que el sospechoso intentó atacar a los agentes que acudieron al lugar tras el reporte de la agresión, por lo que resultó herido durante su arresto.

"Un hombre mató a cuatro adultos y cinco niños con un objeto punzante en un domicilio de Hadji Oiding Soemitaweg (Paramaribo), informó la policía local en un comunicado sin detallar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Actualmente, el hombre se encuentra hospitalizado bajo custodia policial.

Más personas heridas

Además de las víctimas mortales, un sexto menor y un adulto resultaron gravemente heridos.

Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Académico de Paramaribo, donde permanecen internados recibiendo atención médica especializada.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Comentarios