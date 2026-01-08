Anuncian liberación de presos políticos en Venezuela

Autoridades anunciaron este jueves la liberación de numerosos presos políticos nacionales y extranjeros en Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez aseguró que dicha decisión es un gesto unilateral para consolidar la paz de la República, sin distinciones.

"El Gobierno Bolivariano junto a las instituciones del Estado, a decidido la puesta en libertad de personas venezolanas y extranjeras" expresó.

Aseguró que en ese preciso instante se llevaron a cabo los procesos, en un gesto de "amplia intención de búsqueda de la paz".

Dichas liberaciones son una solicitud reiterada de la oposición del país, por lo que se añadiendo que la acción fue unilateral y no acordada con ninguna otra parte.

Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos.

De acuerdo con información recaudada por la agencia EFE, la ONG Foro Penal contabilizó alrededor de 863 presos políticos, de los cuales, 86 son extranjeros o con doble nacionalidad.

Comentarios