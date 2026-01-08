Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Liberan_presos_politicos_Venezuela_28b0404e54
Internacional

Anuncian liberación de presos políticos en Venezuela

Organizaciones No Gubernamentales señalaron que son más de 800 las personas recluidas como presos políticos, tanto nacionales como extranjeros

  • 08
  • Enero
    2026

Autoridades anunciaron este jueves la liberación de numerosos presos políticos nacionales y extranjeros en Venezuela.

Liberan-presos-políticos-Venezuela.jpg

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez aseguró que dicha decisión es un gesto unilateral para consolidar la paz de la República, sin distinciones. 

"El Gobierno Bolivariano junto a las instituciones del Estado, a decidido la puesta en libertad de personas venezolanas y extranjeras" expresó.

Aseguró que en ese preciso instante se llevaron a cabo los procesos, en un gesto de "amplia intención de búsqueda de la paz". 

Liberan-presos-políticos-Venezuela.jpg

Dichas liberaciones son una solicitud reiterada de la oposición del país, por lo que se añadiendo que la acción fue unilateral y no acordada con ninguna otra parte.

Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos.

Liberan-presos-políticos-Venezuela.jpg

De acuerdo con información recaudada por la agencia EFE, la ONG Foro Penal contabilizó alrededor de 863 presos políticos, de los cuales, 86 son extranjeros o con doble nacionalidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

eua_buque_mar_caribe_0c8c903362
Incauta Estados Unidos otro buque petrolero en el Caribe
venezuela_trump_viajar_bd82c8d412
Trump no descarta viajar a Venezuela bajo control de EUA
Whats_App_Image_2026_01_08_at_12_09_45_AM_16c8213b09
Entrega de petróleo a EUA equivale a 45 días de producción
publicidad

Últimas Noticias

liga_mx_fuera_de_lugar_semiautomatico_abaf1d544c
Llega el fuera de lugar semiautomático a la Liga MX
ia_grok_restringen_imagenes_sexualizadas_X_65183b0170
Grok limitará a suscriptores la creación de imágenes en X
20_toneladas_japon_mexico_e235827359
Decomisan 20 toneladas de tabaco ilegal proveniente de Japón
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
regreso_a_clases_nuevo_leon_b56cced65c
Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_35_27_AM_8853937894
Expertos proponen alianza hídrica entre NL y Tamaulipas
publicidad
×