Artemis II enfrentará 13 minutos críticos para volver a la Tierra

La misión Artemis II se prepara para uno de los momentos más delicados de todo su viaje: el reingreso a la Tierra, una fase que durará aproximadamente 13 minutos y que será determinante para el regreso seguro de los astronautas tras su histórico recorrido alrededor de la Luna.

Luego de completar su trayectoria en el espacio profundo, la cápsula Orión deberá atravesar la atmósfera terrestre a velocidades extremas, en una maniobra considerada tan crítica como el propio despegue. Durante este proceso, cualquier error podría comprometer la integridad de la nave.

Wake up—it's Artemis II's last day in space!



As the crew prepares to splash down in the Pacific Ocean this evening, they started their day with "Run To The Water" by Live, their wake-up song played by Mission Control. pic.twitter.com/AKGFIcB05m — NASA (@NASA) April 10, 2026

¿Por qué son críticos los 13 minutos de Artemis II?

El reingreso implica una caída hacia la Tierra a una velocidad hasta 45 veces mayor que la de un avión comercial, lo que genera fricción con la atmósfera y eleva la temperatura a niveles extremos.

Durante estos minutos, la nave prácticamente atraviesa una “bola de fuego”, producto del calor generado, lo que pone a prueba el escudo térmico de la cápsula.

Un fallo en este sistema podría tener consecuencias fatales, como ha ocurrido en accidentes espaciales anteriores, por lo que se trata de una de las fases más vigiladas por los equipos de control en tierra.

El margen de error es mínimo

Además de la temperatura, el ángulo de entrada a la atmósfera es clave. Si la nave entra demasiado inclinada, podría desintegrarse; si lo hace con un ángulo incorrecto, podría incluso rebotar fuera de la atmósfera terrestre.

La cápsula Orión también deberá reducir su velocidad de forma progresiva antes de desplegar sus paracaídas, los cuales permitirán el amerizaje en el océano Pacífico, donde equipos especializados estarán listos para recuperar a la tripulación.

La última prueba antes del amerizaje

Esta fase marca el cierre de una misión de aproximadamente 10 días, en la que cuatro astronautas viajaron más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación en décadas.

El éxito del reingreso no solo garantizará el regreso seguro de la tripulación, sino que también validará tecnologías clave para futuras misiones del programa Artemis, incluido el eventual regreso de humanos a la superficie lunar.

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