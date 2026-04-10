Vicepresidente de EUA viaja a Pakistán por diálogo con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, emprendió este viernes un viaje a Pakistán para participar en las negociaciones con Irán que buscan poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Antes de su salida, el funcionario se mostró cautelosamente optimista sobre el desarrollo de las conversaciones.

“Confiamos en que serán positivas, aunque ya veremos”, declaró, al tiempo que destacó la disposición de Washington para iniciar el diálogo.

Pakistán, sede clave del diálogo

La ciudad de Islamabad se perfila como el punto de encuentro entre ambas delegaciones en un intento por encauzar una solución diplomática al conflicto.

Vance subrayó que Estados Unidos acudirá con disposición al entendimiento, siempre que Irán actúe con seriedad.

“Si están dispuestos a negociar de buena fe, estaremos abiertos a tenderles la mano”, afirmó.

No obstante, advirtió que su país mantendrá una postura firme ante cualquier intento de dilatar o manipular las conversaciones.

El proceso diplomático se produce en medio de un alto el fuego de dos semanas cuya estabilidad aún genera dudas, especialmente por las distintas interpretaciones sobre su cumplimiento.

Además, el contexto internacional añade presión a las negociaciones. El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán ha elevado los precios de los hidrocarburos, afectando a los mercados globales.

La reapertura de esta ruta, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, será uno de los temas prioritarios en la agenda.

Cabe señalar que el escenario se complica por la participación indirecta de otros actores en la región. Israel, bajo el liderazgo del primer ministro Benjamin Netanyahu, ha mantenido operaciones militares en Líbano contra Hizbulá, pese a llamados de moderación por parte del presidente Donald Trump.

Estas acciones representan uno de los principales puntos de fricción y podrían influir en el desarrollo de las negociaciones.

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