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Internacional

Dios no bendice conflictos: Papa León XIV condena guerra en Irán

El papa León XIV intensificó sus críticas a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán al afirmar que 'Dios no bendice ningún conflicto'

  • 10
  • Abril
    2026

El papa León XIV endureció este viernes su postura frente a la guerra en Medio Oriente al afirmar que “Dios no bendice ningún conflicto”, en una crítica directa al uso de la religión como justificación de la violencia.

Durante una reunión con obispos de la Iglesia católica caldea, el pontífice advirtió que ninguna causa puede legitimar el derramamiento de sangre inocente y llamó a rechazar cualquier narrativa que intente vincular la fe con la guerra.

León XIV fue enfático al señalar que los creyentes no pueden alinearse con quienes promueven la guerra.

“Quien es discípulo de Cristo, príncipe de la paz, nunca está del lado de quien ayer empuñaba la espada y hoy lanza bombas”, afirmó, en un mensaje que el Vaticano replicó en sus canales oficiales.

El papa describió el contexto global como un “mundo marcado por violencias absurdas e inhumanas”, con especial preocupación por las regiones donde surgió el cristianismo y que hoy enfrentan conflictos armados.

Críticas al uso político de la religión

El pronunciamiento ocurre en medio de señalamientos sobre el uso de argumentos religiosos por parte de líderes políticos para justificar la guerra.

Funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Defensa Pete Hegseth, han apelado a la fe cristiana para respaldar las acciones militares, lo que ha sido cuestionado desde el Vaticano.

En los últimos días, León XIV también calificó como “verdaderamente inaceptable” la amenaza del presidente Donald Trump de aniquilar la civilización iraní, insistiendo en que el diálogo debe prevalecer

Vigilia por la paz en el Vaticano

Como parte de su llamado a frenar la violencia, el papa presidirá este sábado una vigilia especial de oración por la paz en la Basílica de San Pedro.

El acto coincidirá con el inicio de negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, en un intento por contener la escalada del conflicto.

Relación con Washington bajo control

Pese al tono crítico del pontífice, tanto el Vaticano como el gobierno estadounidense buscaron este viernes evitar señales de ruptura diplomática.

Esto, luego de reportes sobre una supuesta reunión tensa entre el Pentágono y el embajador saliente de la Santa Sede en Washington, el cardenal Christophe Pierre.

El Vaticano desmintió que el encuentro haya sido conflictivo, asegurando que formó parte de los intercambios habituales entre ambas partes.

En paralelo, León XIV abordó los desafíos internos de la Iglesia caldea, cuyos líderes se encuentran en Roma para elegir a un nuevo patriarca tras la salida del cardenal Louis Sako.

Además, el pontífice llamó a una etapa de “renovación espiritual”, con énfasis en la transparencia, la sobriedad y la responsabilidad en la gestión eclesial, especialmente tras recientes escándalos financieros.


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