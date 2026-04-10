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Nacional

Halla colectivo cuerpo de joven en cochera de casa en Jalisco

Durante una transmisión en vivo, describieron que el olor era intenso y que la presencia de insectos confirmaba el estado del cuerpo.

  • 10
  • Abril
    2026

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó el cuerpo de un joven en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en un hallazgo que se suma a las labores de búsqueda que realizan familiares de personas desaparecidas en el estado.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el cuerpo correspondería a un hombre de aproximadamente 18 años y fue encontrado en la cochera de una casa aparentemente abandonada. Integrantes del colectivo señalaron que el cadáver presentaba cerca de tres semanas de evolución.

Hallazgo se originó tras denuncia anónima

El descubrimiento ocurrió luego de que el colectivo recibiera una denuncia anónima que alertaba sobre posibles restos humanos en el inmueble. Al acudir al lugar, los buscadores indicaron que la vivienda no estaba habitada y tenía la puerta abierta.

Con herramientas como palas y picos, comenzaron a excavar en la cochera, donde localizaron partes del cuerpo bajo tierra. Durante una transmisión en vivo, describieron que el olor era intenso y que la presencia de insectos confirmaba el estado del cuerpo.

"Ayer localizamos a un joven de aproximadamente 18 años, con tres semanas de evolución cadavérica. Ya fue enviado para su identificación. Esto es innegable"

jalisco fosas

Cuestionan cifras oficiales de desaparecidos

El colectivo también expresó su postura sobre las estadísticas oficiales en torno a personas desaparecidas en México, al considerar que existe una diferencia entre los datos institucionales y los hallazgos realizados en campo.

"Las fosas siguen hablando… y nosotros no vamos a callar".

El cuerpo fue trasladado a las autoridades correspondientes para su identificación, mientras continúan las labores de búsqueda en la zona por parte de colectivos ciudadanos.


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