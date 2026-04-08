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Nuevo León

Regios divididos respecto a los viajes a la Luna

La encuesta realizada por El Horizonte, sobre la reciente misión Artemis II ofreció un panorama revelador sobre cómo percibe la ciudadanía este retorno

  • 08
  • Abril
    2026

El reciente sobrevuelo lunar de la misión Artemis II, impulsada por la NASA, ha reavivado el debate público sobre el prolongado intervalo de más de cinco décadas sin misiones tripuladas al satélite natural. A propósito de este hito, la encuesta realizada por El Horizonte, sobre la reciente misión Artemis II ofreció un panorama revelador sobre cómo percibe la ciudadanía este retorno.

Ante la pregunta sobre por qué Estados Unidos tardó 54 años en retomar misiones lunares un 34% apuntó a los altos costos y la baja rentabilidad de estas misiones como el principal factor, subrayando los desafíos económicos que implica la exploración espacial tripulada. Por otro lado, un 18.7% considera que el objetivo inicial estaba vinculado a la competencia geopolítica con la antigua Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fría, lo que habría reducido el interés una vez alcanzada la meta simbólica.

Sin embargo, lo que más destacó fue que un 44.7% sostiene la creencia de que “ no volvieron antes” porque en realidad nunca ocurrió un alunizaje. Esta división refleja que, pese a la amplia documentación histórica, persisten dudas en una parte significativa de la población.

Entre quienes reconocen la veracidad de los alunizajes, las razones para la interrupción del programa espacial son diversas.

El programa Artemis representa el nuevo esfuerzo de la NASA por establecer una presencia sostenible en la Luna y, eventualmente, allanar el camino hacia misiones a Marte. En este sentido, los resultados de la encuesta no solo evidencian percepciones sobre el pasado, sino también los retos de comunicación y confianza que enfrenta la exploración espacial en la actualidad.


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