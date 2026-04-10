Asegura Trump que no permitirá cobro de peaje en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que no permitirá que Irán cobre cuotas por el tráfico de barcos a través del estrecho de Ormuz, y anunció que ese enclave abrirá “muy pronto”, con la colaboración de Irán o sin ella.

"No vamos a permitir que cobre peajes, es agua internacional", afirmó a la prensa antes de asistir a un evento político esta tarde en Virginia. "Si están haciendo eso —nadie sabe si lo están haciendo— no lo vamos a permitir", agregó, consultado sobre supuestas tasas que impone Teherán a los barcos que transitan el estrecho, según medios locales.

El presidente afirmó que Irán estaría exigiendo a ciertos barcos hasta dos millones de dólares por el tránsito por dicha ruta marítima.

Trump dijo que su reapertura es un objetivo importante, pero señaló que “se abrirá automáticamente” con el tiempo y enfatizó que Estados Unidos no depende de esa ruta marítima.

Vamos a abrirle el golfo con ellos o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser muy rápido, y si no, podremos terminar la tarea. “Volveremos a abrirlo muy pronto”, dijo Trump.

También dijo que el objetivo principal de Estados Unidos en las conversaciones con Irán, que están previstas para este sábado en Islamabad, es impedir que el país se haga con un arma nuclear, propósito que calificó como el “99%” de las conversaciones.

Trump, que deseó “suerte” al vicepresidente JD Vance en su salida hacia Islamabad para participar en las negociaciones, agregó que no necesita un plan alternativo porque el Ejército iraní está “derrotado” y sus fuerzas “han desaparecido”.

En una entrevista al ‘The New York Post’, el presidente aseguró, además, que el Pentágono está preparado para forzar la reapertura del Estrecho de Ormuz, si fracasan las negociaciones.

"Estamos preparando un relance (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas que se hayan hecho", dijo.

Con Vance en las conversaciones estarán el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, mientras que por el lado iraní se espera la participación del canciller, Abás Araqchí, y del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Algunos barcos han continuado navegando por el estrecho de Ormuz desde que se anunció el cese al fuego temporal, aunque las tensiones entre los dos países mantienen la incertidumbre sobre la firmeza de la tregua.

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