Cerrar X
inter_washington_cdmx_36906d309b
Internacional

Asegura Trump que Washington es 'más insegura' que CDMX y Bogotá

Trump tomó el control de seguridad de la capital y desplegó tropas; dice que hay más violencia que en CDMX y Bogotá, pese a cifras que muestran lo contrario

  • 12
  • Agosto
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que el gobierno federal tomará el control de la seguridad de Washington y desplegará a la guardia nacional para combatir la delincuencia porque la capital está "invadida por pandillas violentas".

Los republicanos sostienen que Washington, gobernada por demócratas, tiene índices elevados de delincuencia y personas sin hogar. "Hoy es el día de la liberación en Washington D.C. y vamos a recuperar nuestra capital", declaró el líder de la Casa Blanca en rueda de prensa.

"Despliego a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer el orden público en Washington", decretó. Asimismo, agregó que movilizará a los militares "si es necesario".

Trump compara violencia

Trump explicó que la tasa de homicidios en Washington actualmente "es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares que se dicen son los peores lugares de la Tierra, mucho más alta".

El presidente considera que la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros y la delincuencia en Washington está "totalmente fuera de control".

El anuncio recuerda a las medidas aplicadas en la frontera con México para combatir la migración ilegal. Trump también ordenó enviar a Los Ángeles a efectivos de la Guardia Nacional contra los manifestantes de redadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

incendio_clinica_monclova_0b1795b9d1
Evacuan a pacientes ante incendio en clínica del IMSS en Monclova
Whats_App_Image_2025_08_12_at_12_52_17_AM_cc3949903a
Caen delitos en NL debido a la coordinación estatal y federal
Whats_App_Image_2025_08_12_at_12_49_18_AM_b48fb5162b
Busca Fuerza Civil tener 7,000 elementos este año
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_monreal_adan_e1a995b000
Alista Sheinbaum reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto
EH_UNA_FOTO_25b668d75a
México recibió más de 8 millones de turistas en junio: Inegi
fundacion_uefa_gaza_ninos_130c7ddb52
Fundación UEFA amplía su red de ayuda humanitaria en Gaza
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×