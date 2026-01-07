Podcast
Tamaulipas

Tamaulipas realiza 300 inspecciones en centros laborales

En estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza revisiones enfocadas en condiciones generales de trabajo y los lineamientos de seguridad

  • 07
  • Enero
    2026

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, dijo que al inicio de este 2026, se refuerzan las acciones de inspección, vigilancia y acompañamiento a los centros laborales para lograr prevenir accidentes de trabajo en los 43 municipios de Tamaulipas. 

“Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha priorizado una política de prevención basada en la supervisión, el cumplimiento de la normatividad laboral y la colaboración directa con el sector empresarial”, señaló. 

El funcionario estatal resaltó que Tamaulipas se mantiene entre las entidades con menor incidencia de accidentes laborales a nivel nacional, en comparación con otros estados de la república mexicana. 

En estas acciones la secretaría del Trabajo y Previsión Social realiza revisiones enfocadas en las condiciones generales de trabajo y en los lineamientos de seguridad e higiene, verificando que las empresas cumplan con los protocolos establecidos para proteger la integridad física de su personal.

A la semana se realizan entre 200 y 300 inspecciones en todo el estado, como parte de un esquema de vigilancia aleatoria que alcanza a un número significativo de centros laborales.


