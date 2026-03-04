Podcast
Nuevo León

'Hospital de Salinas Victoria está en licitación', afirma Samuel

Durante la entrega de la medalla 'Gral. Guadalupe Victoria', el gobernador confirmó que el proyecto del nuevo hospital ya se encuentra en proceso de licitación

  • 04
  • Marzo
    2026

El gobernador Samuel García Sepúlveda reafirmó que el acceso a la salud será una realidad tangible para los habitantes de Salinas Victoria. 

Durante la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Gral. Guadalupe Victoria”, el mandatario estatal confirmó que el proyecto del nuevo hospital (UNEME) ya se encuentra en proceso de licitación.

El anuncio se dio en el marco de las celebraciones por el bicentenario del municipio, donde García Sepúlveda destacó que el crecimiento industrial de la zona debe ir acompañado de servicios básicos de excelencia para su gente.

Acompañado por Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, y el alcalde Raúl Cantú de la Garza, el Gobernador enfatizó que la salud es una prioridad en su agenda de infraestructura, la cual ya incluye las carreteras 001 Norte y Gloria-Colombia.

"Hoy vengo a darles una buena noticia: que el alcalde, junto con la Dra. Alma, están licitando el poder por fin tener nuestra UNEME. Yo creo que un mes más o menos, que es el proceso, el papeleo, pero ya vamos a arrancar, muy solicitada por el alcalde, que su gente quería aquí su hospital", expresó García.

Esta nueva unidad médica busca descongestionar los centros de salud actuales y ofrecer atención especializada directamente en el municipio, evitando traslados largos hacia la zona metropolitana de Monterrey.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 10.57.55 PM.jpeg

Entrega reconocimientos

La ceremonia sirvió para honrar a los ciudadanos que, con su labor diaria, fortalecen el tejido social y el desarrollo humano de Salinas Victoria. 

García destacó que el estado es líder en indicadores gracias a la "cultura del esfuerzo" de su gente.

El elemento policial, Edy López Pérez, recibió la Medalla al Mérito Cívico por su diligente cumplimiento de la ley. 

Mientras que la directora de la escuela “Lucas Lazcano”, María Guadalupe del Socorro Jesús Frías Ramos, fue reconocida por su aportación educativa y cultural. 

La doctora e investigadora Sonia Lozano Sepúlveda fue reconocida al diseñar proyectos de impacto comprobable en salud, educación y protección de derechos. 

Y Humberto de la Garza Miranda, doctor y activista social, obtuvo el galardón a la actividad pública y social, al reconocer su desempeño público sobresaliente orientado al servicio.


Comentarios

Etiquetas:
