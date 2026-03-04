Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

EUA realiza primer vuelo para evacuar a ciudadanos de Irán

La administración de Donald Trump confirmó que más vuelos están en camino, tras críticas por retrasos y cierres de aeropuertos en Medio Oriente

  • 04
  • Marzo
    2026

Después de cinco días de guerra, Estados Unidos realizó el primer vuelo para repatriar a sus ciudadanos de Irán.

Este miércoles el Departamento de Estado informó mediante su cuenta de X que el primer vuelo salió de Medio Oriente, sin precisar la ubicación, con ciudadanos estadounidenses que se encontraban en diversos países de la región.

Este vuelo fue costeado por la Administración del presidente Donald Trump y, de acuerdo al comunicado, otros aviones se encuentran en camino para dar salida a miles de ciudadanos que se encuentran en países como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel.

Este vuelo fue anunciado un día después de que congresistas y analistas criticaran duramente al gobierno de EUA por las demoras en la evacuación de connacionales.

Tras esto, este martes el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que las evacuaciones sufrirían demoras debido a los cierres de aeropuertos y espacios aéreos por los constantes ataques de Irán hacia los países aliados de Estados Unidos en la región.

Además, este vuelo se da dos días después de que el país emitiera una alerta de evacuación para sus ciudadanos en doce territorios de la región, mientras aún existirán vuelos comerciales disponibles.

Esta alerta se emitió tres días después de que comenzaran los ataques por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán en la operación "Furia Épica".


