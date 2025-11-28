Cerrar X
128_muertos_hong_kong_86f898a362
Internacional

Aumenta a 128 cifra de muertos tras incendio en Hong Kong

El incendio en el complejo Wang Fuk Court dejó 128 muertos, más de 70 heridos y sospechas de negligencia en materiales y renovaciones

  • 28
  • Noviembre
    2025

La cifra de muertos por el devastador incendio que arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court ascendió a 128, tras el hallazgo de decenas de cuerpos durante nuevas inspecciones realizadas este viernes.

El fuego, considerado uno de los peores en la historia de la ciudad, movilizó a más de 2,300 bomberos y personal médico.

El subdirector del Servicio de Bomberos, Derek Armstrong Chan, explicó que los equipos se enfocaron en los departamentos desde donde recibieron más de dos docenas de llamadas de auxilio, pero a los que no pudieron acceder a tiempo.

Las autoridades advirtieron que la cifra mortal podría aumentar a medida que avance la búsqueda.

Cuerpos irreconocibles y fallas en alarmas

El secretario de Seguridad, Chris Tang, confirmó que varios cuerpos fueron encontrados en estado irreconocible y que la investigación tardará al menos entre tres y cuatro semanas.

Por su parte, el director de bomberos, Andy Yeung, reveló que algunas alarmas contra incendios no funcionaban, lo que podría derivar en consecuencias legales para los responsables.

Además, el incendio, que comenzó la tarde del miércoles, se propagó rápidamente entre las ocho torres debido al andamiaje de bambú envuelto en redes y a posibles materiales inflamables en las fachadas.

hong-kong-incendio.jpg

Más de 1,000 bomberos lucharon por 24 horas

En total, más de 1,000 bomberos tardaron unas 24 horas en controlar el fuego, aunque pequeños rebrotes continuaron durante dos días.

El complejo, construido en los años 80 y en renovación, albergaba casi 2,000 apartamentos y alrededor de 4,800 residentes, muchos de ellos adultos mayores.

La mayoría de las víctimas se encontraba en las primeras dos torres afectadas.

Detenciones por presunta negligencia grave

La policía arrestó a tres hombres, dos directores y un consultor de ingeniería de una constructora, por homicidio involuntario y negligencia grave.

Aunque las autoridades no identificaron oficialmente a la empresa, The Associated Press confirmó que Prestige Construction & Engineering Company, encargada de la renovación, fue intervenida por la policía, que decomisó cajas de documentos.

Además, los agentes hallaron paneles de espuma plástica, altamente inflamables, instalados cerca de ascensores en una de las torres, lo que levantó sospechas sobre prácticas inseguras.

Revisión de seguridad en toda la ciudad

Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno anunció inspecciones inmediatas en otras urbanizaciones en renovación para verificar que el andamiaje y los materiales de construcción cumplan con los estándares de seguridad.

Por otra parte, el siniestro es el más letal en Hong Kong desde 1996, cuando un incendio en Kowloon dejó 41 muertos, y el peor desde 1948, cuando un fuego en un almacén cobró la vida de 176 personas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T121741_875_159f60dbd3
Gobierno refuerza seguridad en carreteras con transportistas
srths_318af8f3d5
Ataque armado en bar de Tula deja siete muertos y 10 heridos
e4117bfe_1829_4160_8b8c_bcad68542743_d852274753
Instan a denunciar almacenes de pirotecnia en Guadalupe
publicidad

Últimas Noticias

oscar_piastri_mclaren_2_a28bdd8396
Piastri logra la pole en Qatar y supera a Norris
EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T134223_519_0424d8e772
Sultanes conquistan la primera edición de Rising Stars
DGLERYGC_35_BUHHGBJQFLVRV_5_VE_3272516ff7
Frente frío 17 traerá vientos y bajas temperaturas a NL
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×