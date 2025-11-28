Aumenta a 128 cifra de muertos tras incendio en Hong Kong

La cifra de muertos por el devastador incendio que arrasó el complejo residencial Wang Fuk Court ascendió a 128, tras el hallazgo de decenas de cuerpos durante nuevas inspecciones realizadas este viernes.

El fuego, considerado uno de los peores en la historia de la ciudad, movilizó a más de 2,300 bomberos y personal médico.

El subdirector del Servicio de Bomberos, Derek Armstrong Chan, explicó que los equipos se enfocaron en los departamentos desde donde recibieron más de dos docenas de llamadas de auxilio, pero a los que no pudieron acceder a tiempo.

Las autoridades advirtieron que la cifra mortal podría aumentar a medida que avance la búsqueda.

Cuerpos irreconocibles y fallas en alarmas

El secretario de Seguridad, Chris Tang, confirmó que varios cuerpos fueron encontrados en estado irreconocible y que la investigación tardará al menos entre tres y cuatro semanas.

Por su parte, el director de bomberos, Andy Yeung, reveló que algunas alarmas contra incendios no funcionaban, lo que podría derivar en consecuencias legales para los responsables.

Además, el incendio, que comenzó la tarde del miércoles, se propagó rápidamente entre las ocho torres debido al andamiaje de bambú envuelto en redes y a posibles materiales inflamables en las fachadas.

Más de 1,000 bomberos lucharon por 24 horas

En total, más de 1,000 bomberos tardaron unas 24 horas en controlar el fuego, aunque pequeños rebrotes continuaron durante dos días.

El complejo, construido en los años 80 y en renovación, albergaba casi 2,000 apartamentos y alrededor de 4,800 residentes, muchos de ellos adultos mayores.

La mayoría de las víctimas se encontraba en las primeras dos torres afectadas.

Detenciones por presunta negligencia grave

La policía arrestó a tres hombres, dos directores y un consultor de ingeniería de una constructora, por homicidio involuntario y negligencia grave.

Aunque las autoridades no identificaron oficialmente a la empresa, The Associated Press confirmó que Prestige Construction & Engineering Company, encargada de la renovación, fue intervenida por la policía, que decomisó cajas de documentos.

Además, los agentes hallaron paneles de espuma plástica, altamente inflamables, instalados cerca de ascensores en una de las torres, lo que levantó sospechas sobre prácticas inseguras.

Revisión de seguridad en toda la ciudad

Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno anunció inspecciones inmediatas en otras urbanizaciones en renovación para verificar que el andamiaje y los materiales de construcción cumplan con los estándares de seguridad.

Por otra parte, el siniestro es el más letal en Hong Kong desde 1996, cuando un incendio en Kowloon dejó 41 muertos, y el peor desde 1948, cuando un fuego en un almacén cobró la vida de 176 personas.

Comentarios