Implementaría Ramos Arizpe fotomultas ante alza de accidentes

El Gobierno de Ramos Arizpe analiza implementar fotomultas, reforzar la vigilancia vial y endurecer sanciones contra conductores que manejen a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol, luego del aumento de accidentes fatales registrados en la ciudad durante las últimas semanas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que en conjunto con el director de policía Rolando Álvarez y el Secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, sostuvo reuniones con autoridades de Seguridad definirán las medidas que permitan reducir percances relacionados principalmente con consumo de alcohol, exceso de velocidad y motociclistas sin experiencia.

Entre los casos recientes mencionó el accidente ocurrido sobre la carretera Monterrey-Saltillo, donde una familia logró sobrevivir tras un fuerte percance, además de otros hecho donde un conductor perdió la vida al circular por el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en cuya unidad se encontraron latas de cerveza.

Gutiérrez Merino explicó que una de las opciones bajo análisis consiste en colocar patrullas de vigilancia antes de curvas o puntos considerados de riesgo, con el objetivo de inhibir el exceso de velocidad y detectar conductores peligrosos antes de que provoquen accidentes.

También advirtió sobre el incremento de percances en motocicleta, fenómeno que aseguró ya genera preocupación tanto en Ramos Arizpe como en Saltillo debido al número de personas fallecidas o lesionadas gravemente.

El alcalde indicó que buscará coordinar acciones con el Ayuntamiento de Saltillo para homologar medidas y sanciones en toda la región Sureste, especialmente en temas relacionados con motociclistas y conducción irresponsable.

Tomás Gutiérrez afirmó que el objetivo no es recaudatorio, sino prevenir muertes y evitar que conductores imprudentes provoquen accidentes donde terminan afectados terceros que no tenían relación con los hechos.

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