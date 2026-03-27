Confirma EUA llegada segura de veleros de México a Cuba

Estados Unidos confirmó que los dos veleros que partieron de México con ayuda humanitaria rumbo a Cuba llegaron sanos y salvos, luego de que inicialmente se reportara la pérdida de contacto con las embarcaciones en el Caribe.

La Guardia Costera estadounidense informó que recibió el reporte sobre el arribo seguro de ambos veleros, lo que pone fin a la incertidumbre generada tras varias horas sin comunicación con las tripulaciones.

¿Qué informó Estados Unidos sobre los veleros?

De acuerdo con un vocero de la Guardia Costera de Estados Unidos, Anthony Randisi, el reporte oficial se recibió la mañana de este viernes.

“La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10:36 un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba”.

Las embarcaciones transportaban ayuda humanitaria desde México hacia la isla, en una misión que forma parte de los envíos recientes hacia territorio cubano.

¿Hubo solicitud de apoyo internacional?

Las autoridades estadounidenses señalaron que, pese al reporte inicial de desaparición, México no solicitó apoyo para las labores de localización.

Según el comunicado, la Guardia Costera fue notificada por el Centro de Coordinación de Rescate de México, pero no se activó una petición formal de asistencia.

“Nos mantenemos vigilantes y preparados para brindar apoyo en caso de que se solicite. La Armada de México encabeza la respuesta, en coordinación con la Guardia Costera de Cuba”.

Esto indica que el seguimiento de la situación estuvo a cargo principalmente de autoridades mexicanas y cubanas.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la búsqueda?

Horas antes de la confirmación de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que continuaban las labores de búsqueda tras perderse contacto con las embarcaciones.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, explicó que un buque de la Secretaría de Marina había dado seguimiento a las embarcaciones, pero posteriormente se perdió comunicación.

“Dos embarcaciones que se sigue en búsqueda de ellas, se sigue en búsqueda... tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos”.

La mandataria detalló que a partir de ese momento se activó un operativo de búsqueda para ubicar a los veleros.

Envío de ayuda humanitaria a Cuba continúa

En el mismo contexto, Sheinbaum señaló que otro buque de la Secretaría de Marina logró arribar a Cuba con ayuda humanitaria como parte de una brigada internacional.

El arribo seguro de los veleros confirma que la misión se completó sin incidentes mayores, mientras continúan las acciones de cooperación entre México, Cuba y otros países en este tipo de operaciones.

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