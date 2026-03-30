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Finanzas

G7 dispuesto a garantizar estabilidad en mercado energético

Los ministros de Finanzas y de Energía insistieron en la necesidad de garantizar mercados energéticos 'sean estables y transparentes'

  • 30
  • Marzo
    2026

Ministros de Finanzas y de Energía del Grupo de los Siete (G7) se mostraron este lunes dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético.

A través de un comunicado, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido dieron a conocer que están dispuestos a adoptar medidas para blindar los recursos energéticos.

"Estamos dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias en estrecha coordinación con nuestros socios (...) para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético", afirmaron.

A esta reunión llevada a cabo por videoconferencia, también asistieron gobernadores de los bancos centrales del club para evaluar la evolución de la situación en Medio Oriente y sus implicaciones para los mercados energéticos.

"Seguimos observando de cerca la evolución de los acontecimientos y su posible impacto en el crecimiento mundial y en las condiciones de los mercados financieros", señalaron

G7 acogió además "con satisfacción" la decisión de los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de autorizar "la mayor liberación coordinada de reservas de petróleo" para intentar contener la volatilidad de los precios.

Bancos centrales reiteran compromiso con estabilidad de precios

Por su parte, los bancos centrales reiteraron su compromiso con la estabilidad de precios.

"La política monetaria seguirá dependiendo de los datos"

Los ministros de Finanzas y de Energía del G7 insistieron en la necesidad de garantizar mercados energéticos "que funcionen correctamente, sean estables y transparentes", así como en mantener un suministro suficiente de petróleo y gas.

"Igualmente, reafirmamos la importancia de unos flujos comerciales seguros e ininterrumpidos, incluida la seguridad de la navegación y la protección de las infraestructuras marítimas críticas", añadieron.

Además, los titulares destacaron la importancia de la coordinación internacional para mitigar efectos colaterales y proteger la estabilidad macroeconómica global

 

 

 


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