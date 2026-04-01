Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
corte_suprema_duda_sobre_reduccion_ciudadania_cc6797ffb9
Internacional

Corte Suprema duda sobre reducción de ciudadanía por nacimiento

Esta considera que los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos, de manera ilegal o temporal, no son ciudadanos estadounidenses

  • 01
  • Abril
    2026

La Corte Suprema de los Estados Unidos puso en duda este miércoles la petición del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento.

Jueces conservadores y liberales cuestionaron el miércoles si la orden de Trump se ajusta a la Constitución o a la ley federal.

Esta considera que los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos, de manera ilegal o temporal, no son ciudadanos estadounidenses. 

Trump se convirtió en el primer presidente en funciones que asiste a los alegatos orales ante el máximo tribunal del país. Luego de una hora dentro de la sala del tribunal, el mandatario republicano escuchó cómo el procurador general D. Juan Sauer enfrentaba una pregunta escéptica tras otra.

Los jueces preguntaron sobre la base legal de la orden y expresaron preocupaciones más prácticas.

“¿Esto ocurrirá en la sala de partos?”, preguntó la jueza Ketanji Brown Jackson, cuestionando la logística de cómo el gobierno determinaría quién tiene derecho a la ciudadanía y quién no.

Los jueces están escuchando la apelación de Trump contra un fallo de un tribunal inferior de Nueva Hampshire que anuló las restricciones a la ciudadanía, uno de varios tribunales que las han bloqueado. No han entrado en vigor en ninguna parte del país.

Primera política relacionada con inmigración que llega al tribunal

La ciudadanía por nacimiento es la primera política de Trump relacionada con la inmigración que llega al tribunal para un fallo final. Con anterioridad, los jueces anularon los aranceles que Trump había impuesto en virtud de una ley de poderes de emergencia que nunca se había utilizado de esa manera.

Esta orden de Trump trastocaría la visión sostenida durante mucho tiempo de que la 14.ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, y la ley federal desde 1940 otorgan la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense, con excepciones limitadas para los hijos de diplomáticos extranjeros y para quienes nacen de una fuerza extranjera de ocupación.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

samel_garcia_tesorero_c332013cbb
'Sí hay tesorero, es Ulises Carlin': Samuel García
pildroa_eua_df29f3a4e9
Autorizan en Estados Unidos píldora para combatir obesidad
asume_ruben_dario_diaz_comando_region_militar_7a4a1a3ec9
Asignan nuevos mandos de IV Región Militar y Séptima Zona Militar
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
AP_26095644147815_2022a67147
Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo
EH_CONTEXTO_11e12cc11d
Captará Artemis II eclipse solar durante sobrevuelo lunar
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×