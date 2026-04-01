Corte Suprema duda sobre reducción de ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de los Estados Unidos puso en duda este miércoles la petición del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento.

Jueces conservadores y liberales cuestionaron el miércoles si la orden de Trump se ajusta a la Constitución o a la ley federal.

Esta considera que los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos, de manera ilegal o temporal, no son ciudadanos estadounidenses.

Trump se convirtió en el primer presidente en funciones que asiste a los alegatos orales ante el máximo tribunal del país. Luego de una hora dentro de la sala del tribunal, el mandatario republicano escuchó cómo el procurador general D. Juan Sauer enfrentaba una pregunta escéptica tras otra.

Los jueces preguntaron sobre la base legal de la orden y expresaron preocupaciones más prácticas.

“¿Esto ocurrirá en la sala de partos?”, preguntó la jueza Ketanji Brown Jackson, cuestionando la logística de cómo el gobierno determinaría quién tiene derecho a la ciudadanía y quién no.

Los jueces están escuchando la apelación de Trump contra un fallo de un tribunal inferior de Nueva Hampshire que anuló las restricciones a la ciudadanía, uno de varios tribunales que las han bloqueado. No han entrado en vigor en ninguna parte del país.

Primera política relacionada con inmigración que llega al tribunal

La ciudadanía por nacimiento es la primera política de Trump relacionada con la inmigración que llega al tribunal para un fallo final. Con anterioridad, los jueces anularon los aranceles que Trump había impuesto en virtud de una ley de poderes de emergencia que nunca se había utilizado de esa manera.

Esta orden de Trump trastocaría la visión sostenida durante mucho tiempo de que la 14.ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, y la ley federal desde 1940 otorgan la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense, con excepciones limitadas para los hijos de diplomáticos extranjeros y para quienes nacen de una fuerza extranjera de ocupación.

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