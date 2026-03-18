Dua Lipa critica cobertura de Epstein: 'Víctimas son olvidadas'

La cantante Dua Lipa alzó la voz contra la manera en que los medios han informado sobre el caso de Jeffrey Epstein, al considerar que la cobertura ha sido perjudicial para las víctimas y ha minimizado la gravedad de los delitos.

Durante una conversación en su podcast Service95 Book Club con la escritora Roxane Gay, la artista expresó su preocupación por el lenguaje utilizado en muchas publicaciones.

Lipa señaló que con frecuencia los medios describen el caso con términos como “fiestas sexuales” o “niñas menores de edad”, lo que, a su juicio, distorsiona la realidad de los hechos.

“Se trata de niños víctimas de trata y violación”, subrayó, al insistir en que este tipo de narrativa reduce la gravedad de los abusos y genera una desconexión emocional con el público.

Dua Lipa sobre los archivos Epstein: "en lugar de escribir sobre las víctimas, que son niñas que fueron víctimas de trata y violación,es como si lo ocultaran todo para proteger...Es fascinante cómo los medios manipulan y distorsionan las cosas,incluso en los momentos más oscuros" pic.twitter.com/UJVAUPOB8d — ROMAROSA (@RobertoMTico) March 18, 2026

Según la intérprete, este enfoque crea una especie de “velo” que oculta la violencia real sufrida por las víctimas, desviando la atención hacia elementos más sensacionalistas.

La cantante calificó como inquietante que incluso en casos tan graves, la información pueda ser presentada de forma que suavice el impacto de los hechos. A su parecer, esta práctica termina por alterar la percepción pública y resta importancia a las consecuencias reales de los crímenes.

Además, lamentó que gran parte del debate reciente se haya centrado en las figuras públicas vinculadas al caso, en lugar de dar visibilidad a las víctimas.

Entre los nombres mencionados en documentos relacionados con Epstein figuran personalidades como Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk, Bill Gates y Príncipe Andrés, todos ellos sin cargos en relación con los delitos.

Un caso que sigue generando debate

Epstein fue arrestado en 2019 acusado de liderar una red de trata de menores con fines sexuales. Ese mismo año murió en prisión mientras esperaba juicio. Su socia, Ghislaine Maxwell, cumple actualmente una condena de 20 años por su participación en los delitos.

El caso ha vuelto a la conversación pública tras la difusión de nuevos archivos, que han generado polémica tanto por su contenido como por la forma en que han sido abordados mediáticamente.

Dua Lipa insistió en la necesidad de una cobertura más directa, ética y centrada en las víctimas, que refleje con claridad la magnitud de los abusos.

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