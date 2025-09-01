Bélgica reconocerá un Estado Palestino durante ante la ONU

Durante la madrugada de este martes en Bélgica (tiempo local), el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció que el país belga reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU, la cual está prevista a partir del 9 de septiembre en Nueva York.

El ministro justificó esta decisión del Gobierno del país europeo como respuesta al "drama humanitario" en Gaza y "frente a las violencias perpetradas por Israel violando el derecho internacional".

"No se trata de sancionar al pueblo israelí, sino de garantizar que su Gobierno respete el derecho internacional y humanitario y de tomar medidas para intentar cambiar la situación sobre el terreno", compartió en su cuenta de X.

🇧🇪🇵🇸🚨 Palestina zal door België worden erkend tijdens de Algemene Vergadering van de VN! En er worden stevige sancties genomen ten aanzien van de Israëlische regering. Elk antisemitisme of verheerlijking van terrorisme door aanhangers van Hamas zal eveneens krachtiger worden… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) September 2, 2025

Además de esto, Prévot también compartió que impondrán al menos 12 sanciones en contra de Israel.

Dentro de las sanciones se encuentra la prohibición de importar productos, la revisión de la política de compras públicas con empresas israelíes, prohibiciones de sobrevuelo y tránsito de naves.

Además, también anunció la declaración de "persona no grata" para "dos ministros israelíes extremistas, varios colonos violentos y dirigentes de Hamás".

El ministro hizo énfasis en que la decisión de reconocer un Estado palestino representa un "firme gesto político y diplomático" que busca una solución "para condenar las intenciones expansionistas de Israel con sus programas de colonización y sus ocupaciones militares" y para caminar hacia una solución de dos Estados.

Con esta decisión, Bélgica se suma a Francia, Reino Unido y Australia, que también anunciaron durante los últimos meses su decisión de reconocer al Estado palestino como una medida de presión para el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu.

