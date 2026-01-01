Podcast
Internacional

Florida ejecutará a su primer recluso del 2026 tras batir récord

Junto a su hermano, fue acusado de homicidio, así como de falsificación tras realizar múltiples pagos con las tarjetas de crédito de su víctima

El Estado de Florida programó la primera ejecución del año para el próximo 10 de febrero tras batir su récord con 19 reos ejecutados.

El acreedor a esta pena fue identificado como Ronald Heath, quien fue acusado de asesinar a un vendedor ambulante durante un intento de robo.

Condenado desde hace 36 años

Heath, de 64 años, fue condenado en 1990 por el homicidio ocurrido cerca de la localidad de Gainsville, al que tanto él como su hermano dispararon y apuñalaron durante un intento de robo.

Ambos fueron también acusados de falsificación al realizar múltiples pagos con las tarjetas de crédito de su víctima.

El hermano fue instruido por Ronald a disparar a la víctima, cumple cadena perpetua en la Institución Correccional de Tomoka.

La ejecución de Ronald Heath será la primera en Florida en 2026, después de que el estado batiera su récord con 19 ejecuciones el año pasado, lo que representó dos de cada cinco de los procedimientos de pena de muerte que tuvieron lugar en Estados Unidos en 2025.

 


