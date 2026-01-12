Apple se apoya en Google para renovar Siri con IA

Apple anunció una alianza con Google para reforzar sus funciones de inteligencia artificial, incluida una esperada renovación de Siri que llegará a finales de este año.

Acuerdo entre gigantes de Silicon Valley

Ambas compañías informaron que firmaron un acuerdo de colaboración plurianual mediante el cual la próxima generación de modelos base de Apple se apoyará en los modelos Gemini y en la infraestructura en la nube de Google.

Según el comunicado conjunto, esta tecnología impulsará Apple Intelligence, el conjunto de herramientas de IA que la firma de Cupertino está integrando en sus dispositivos.

Joint Statement: Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a… — News from Google (@NewsFromGoogle) January 12, 2026

Siri, el foco principal

Uno de los cambios más relevantes será la evolución del asistente virtual. Apple adelantó que la nueva Siri será más personalizada y capaz, luego de años de críticas por su rezago frente a otros asistentes.

“Tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de IA de Google ofrece la base más sólida para sus modelos”, señalaron las empresas.

Privacidad y opciones abiertas

Apple subrayó que Apple Intelligence seguirá operando tanto en los dispositivos como en su sistema Private Cloud Compute, manteniendo sus estándares de privacidad.

Actualmente, los usuarios también pueden habilitar la integración con ChatGPT de OpenAI, opción que se mantendrá disponible.

Reacción del mercado

Cabe señalar que dicha noticia, impulsó las acciones de ambas compañías. Alphabet, matriz de Google, superó momentáneamente una capitalización de mercado de cuatro billones de dólares, colocándose por encima de Apple en valor bursátil.

Un impulso para Google

Por su parte, analistas consideran el acuerdo como una validación del liderazgo de Google en inteligencia artificial.

“Es un momento clave para Google”, señaló Dan Ives, de Wedbush Securities, al destacar la adopción de Gemini por parte de Apple.

La alianza también se suma a una relación comercial de larga data entre ambas empresas, que incluye el acuerdo por el cual Google paga más de $20 mil millones de dólares anuales para ser el buscador predeterminado en el iPhone.

