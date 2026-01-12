Trump impondrá aranceles de 25% a países que negocien con Irán

Donald Trump informó que impondrá aranceles del 25 por ciento a los países que mantengan negociaciones comerciales con Irán, medida que, de acuerdo con su declaración, tendrá efecto inmediato. El anuncio se dio en un contexto de tensión política y diplomática en Medio Oriente y de movilizaciones internas en la República Islámica.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 por ciento”, señaló el exmandatario a través de un mensaje difundido públicamente.

Alcance de los aranceles anunciados por Trump

La medida anunciada plantea un impacto directo en el comercio internacional, ya que busca desincentivar relaciones económicas con Irán mediante la aplicación de gravámenes a terceros países. El planteamiento se enmarca en una estrategia de presión económica que ha sido utilizada previamente por su administración.

Hasta el momento, no se han detallado excepciones ni mecanismos de aplicación, ni se ha precisado si los aranceles se aplicarían de manera generalizada a todos los sectores o a rubros específicos.

Mensajes sobre Irán y protestas internas

El 10 de enero, Donald Trump publicó un mensaje en el que ofreció la “ayuda” de EUA para la “libertad” de Irán, en referencia a las protestas registradas en ese país contra la gestión económica. De acuerdo con reportes, las movilizaciones han sumado dos semanas y han dejado al menos 51 personas fallecidas.

“Irán está mirando a la libertad, tal vez como nunca antes. EUA está listo para ayudar”, escribió en su red social Truth Social.

El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, también se pronunció sobre la situación al señalar que EUA apoya al pueblo de Irán. Las protestas, según reportes oficiales, se han extendido a decenas de ciudades y han incluido críticas directas al líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí.

Trump añadió que el Gobierno iraní “está empezando a cruzar una línea”, al referirse a la muerte de civiles durante las manifestaciones, situación que atribuyó al uso de la violencia por parte de las autoridades.

Advertencias desde el parlamento iraní

En respuesta, el presidente del parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, advirtió que, en caso de un ataque de EUA contra Irán, territorios ocupados y objetivos militares de EUA e Israel en la región serían considerados objetivos legítimos.

De acuerdo con la agencia iraní Tasnim, vinculada al gobierno, las autoridades de Irán informaron sobre el desmantelamiento de células armadas y la detención de agentes con presuntos vínculos extranjeros en días recientes.

Las autoridades internacionales se mantienen atentas a la evolución del conflicto, tanto en el plano diplomático como en el económico, ante el posible impacto de los aranceles y el aumento de la tensión regional.

Comentarios