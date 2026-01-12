Alcalde de Victoria resalta el fortalecimiento de la Seguridad

El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, destacó la importancia de las reuniones de seguridad y paz, al señalar que proporcionan herramientas para trabajar en el tejido social de la ciudad.

“Las mesas de seguridad y paz vienen a abonar mucho a la seguridad que tenemos en la ciudad”, afirmó.

Coordinación entre corporaciones y niveles de gobierno

El alcalde subrayó la colaboración entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que contribuye a la seguridad en la capital.

“Estamos trabajando en las mesas de seguridad municipal, con todas las corporaciones, incluyendo el gobierno federal, la Guardia Nacional, el Ejército, la Guardia Estatal y la Fiscalía, con inteligencia y coordinación”, explicó.

Foco en delitos del fuero común

Gattás Báez mencionó que las acciones se enfocan en los delitos del fuero común. “Tenemos un termómetro que funciona como un semáforo delictivo, que analizamos por zonas en Ciudad Victoria, y vamos atacando los delitos en los sectores donde se suscitan”, indicó.

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que realice las denuncias correspondientes.

“Es sumamente importante que la ciudadanía nos ayude y que haga las denuncias, porque si no hay denuncia, no hay delito”, enfatizó.

Robos de cableado y zonas con mayor incidencia

Al referirse a los robos de cableado, explicó que como autoridad municipal lo primero es poner la denuncia y después trabajar en las mesas de seguridad para revisar las cámaras del C4 y C5 e identificar a los responsables.

“Este año hemos tenido pérdidas en el tema de semáforos y circuitos, especialmente en diciembre”, agregó.

Los sectores más afectados son las colonias de la periferia, en especial el eje vial norte-sur, Guadalupe Victoria y el libramiento Naciones Unidas. No obstante, advirtió que no se puede señalar una sola zona, ya que los delincuentes se mueven en vehículos y motocicletas.

A pesar de los desafíos, el alcalde señaló que los adornos navideños fueron respetados y afirmó que Ciudad Victoria se ubica entre las mejores capitales en temas de seguridad, después de Tampico. “Vamos bien, no tuvimos robos en ese sentido”, concluyó.

