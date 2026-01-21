Podcast
Internacional

Bolivia y EUA buscan fortalecer lucha antidrogas y otros delitos

El objetivo es explorar mecanismos de cooperación y fortalecer la coordinación interinstitucional en áreas como seguridad ciudadana y combate al narcotráfico

Estados Unidos envió una delegación de funcionarios a Bolivia para abrir un canal de diálogo orientado a una futura cooperación en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos, en un contexto marcado por el giro político del nuevo presidente de centroderecha Rodrigo Paz hacia Washington, informó la Fiscalía boliviana.

A través de un comunicado, el ente judicial detalló que representantes bolivianos sostuvieron una reunión en Sucre con autoridades estadounidenses de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL), con el objetivo de explorar mecanismos de cooperación bilateral y fortalecer la coordinación interinstitucional en áreas clave como seguridad ciudadana y combate al crimen organizado.

En el encuentro participaron la exfiscal estadounidense Shanna Batten y la representante de la embajada de Estados Unidos en asuntos legales, Patricia Viscarra, quienes dialogaron con el secretario general de la Fiscalía de Bolivia, Israel Badelomar, y el fiscal superior en Narcotráfico, Jorge Algarañaz, entre otros funcionarios.

Rodrigo Paz cumple poco más de dos meses en el poder y ha impulsado un acercamiento con Estados Unidos tras casi dos décadas de gobiernos de izquierda encabezados por Evo Morales y Luis Arce, periodos en los que la relación bilateral se mantuvo distante y marcada por la confrontación política.

Como parte de este nuevo escenario, Washington también envió a Bolivia a una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que sostuvo reuniones con el vicepresidente Edman Lara, quien además preside la Asamblea Legislativa.

El gobierno boliviano anunció recientemente el regreso de la Administración de Control de Drogas (DEA), expulsada en 2008 durante la gestión de Evo Morales, una decisión que simboliza el restablecimiento de la cooperación antidrogas con Estados Unidos.

Paz normalizó las relaciones diplomáticas con Washington un día después de asumir la presidencia, en contraste con la postura crítica mantenida por Morales y Arce, bajo cuyos gobiernos Estados Unidos descertificó en reiteradas ocasiones la política antidrogas boliviana. Bolivia es actualmente el tercer productor mundial de hoja de coca, considerada sagrada y ancestral en el país, pero también base para la elaboración de cocaína.


