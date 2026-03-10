Crecen tensiones ante posible minado en el estrecho de Ormuz 

Las tensiones en el Golfo Pérsico escalaron este martes tras reportes sobre un posible minado del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio de petróleo.

De acuerdo con informes difundidos en medios internacionales, existía la sospecha de que Irán había comenzado a colocar minas navales en el estrecho, una acción que podría poner en riesgo la navegación comercial en la zona y afectar el suministro energético global.

Ante estos reportes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a Teherán. A través de su red social Truth Social, exigió que cualquier mina que hubiera sido colocada fuera retirada de inmediato.

“Si Irán ha colocado minas en el Estrecho de Ormuz —y no tenemos informes de que lo hayan hecho— queremos que las retiren INMEDIATAMENTE”, escribió el mandatario.

Trump añadió que, si dichas minas no eran retiradas, el país persa enfrentaría consecuencias militares severas. “Si por alguna razón se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serían inauditas”, señaló, aunque sin ofrecer detalles sobre las posibles acciones.

Horas después, el propio presidente afirmó que Estados Unidos ya había actuado para impedir cualquier intento de minado. Según su versión, fuerzas estadounidenses atacaron y “destruyeron completamente” diez buques minadores que se encontraban inactivos.

Trump aseguró además que Washington estaba utilizando tecnología similar a la empleada contra narcotraficantes para detectar y eliminar cualquier embarcación que intentara sembrar minas en la zona.

Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a surgir dudas sobre la veracidad de algunos anuncios hechos desde Washington.

Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor estadounidense, el general Dan Caine, confirmó que el Pentágono analizaba diferentes opciones para escoltar embarcaciones a través del Estrecho de Ormuz en caso de recibir la orden.

“Estamos considerando una variedad de opciones”, dijo el militar a periodistas en el Pentágono.

La confusión aumentó cuando el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, publicó en la red social X que la Marina estadounidense ya había escoltado con éxito a un petrolero a través del estrecho. No obstante, el mensaje fue eliminado poco después.

Posteriormente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró ante la prensa que Estados Unidos aún no había escoltado ningún buque o petrolero a través de esa vía marítima.

La contradicción fue rápidamente aprovechada por Irán. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se burló públicamente del reporte estadounidense.

“¿Un petrolero cruzó el Estrecho de Ormuz escoltado por buques de la Armada estadounidense? ¡Quizás en PlayStation!”, escribió el funcionario en su cuenta de X, en un comentario que fue ampliamente difundido por medios y redes sociales.

