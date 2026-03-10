Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Ataque_Iran_eb4ff260fe
Internacional

Irán lanza nuevos ataques contra Israel y bases de EUA en Irak

Según un comunicado oficial difundido por la agencia iraní Fars, las fuerzas de élite de Teherán aseguran haber alcanzado el "corazón de Tel Aviv".

  • 10
  • Marzo
    2026

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) anunció la madrugada de este miércoles una nueva y agresiva oleada de ataques con misiles dirigidos al corazón de Israel y a posiciones estratégicas de Estados Unidos en Irak, elevando el conflicto regional a un punto crítico.

Ofensiva sobre múltiples frentes

Según un comunicado oficial difundido por la agencia iraní Fars, las fuerzas de élite de Teherán aseguran haber alcanzado el "corazón de Tel Aviv".

De forma simultánea, los ataques se dirigieron contra Erbil, bases calificadas por Irán como "americano-sionistas" en el Kurdistán iraquí y a la Quinta Flota de EUA.

La agencia advirtió que esta "ola" de ataques se mantendrá activa durante al menos tres horas más. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la detección de los proyectiles y activaron sus sistemas de defensa aérea para "interceptar la amenaza".

Ataque Irán

Ataques con drones en Bagdad

La escalada no se limita a misiles de largo alcance, pues el martes, un enjambre de seis drones atacó el Centro de Apoyo Diplomático de EUA en Bagdad, cerca del aeropuerto internacional.

Balance del ataque: Cinco drones fueron derribados por los sistemas de defensa, pero uno logró impactar cerca de una torre de vigilancia. No se reportaron víctimas fatales de forma inmediata.

Funcionarios iraquíes y fuentes de inteligencia apuntan a la Resistencia Islámica en Irak —una coalición de milicias proiraníes— como los autores materiales de esta incursión.

Contexto de una guerra en expansión

Desde que el pasado 28 de febrero se iniciara la escalada tras un ataque conjunto de Israel y EUA contra Irán, la región ha entrado en una espiral de violencia sin precedentes:

iran-buque-guerra-eua-arrepentira.jpg

  1. Víctimas en Israel: Los bombardeos iraníes regulares han causado ya diez muertes en territorio israelí.

  2. Incursiones en Irak: En las últimas 24 horas se registraron bombardeos en Erbil y Kirkuk, este último resultando en la muerte de cinco miembros de las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes.

  3. Incógnita aérea: Bagdad sospecha que aeronaves de EUA o Israel son responsables de los ataques en suelo iraquí contra milicias locales.

Postura del gobierno iraquí

A pesar de la presencia estadounidense, el presidente iraquí, Abdelatif Rashed, y el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, han reafirmado su cercanía con Teherán. Ambos mandatarios enviaron felicitaciones a Mojtaba Khamenei por su reciente nombramiento como Líder Supremo de Irán.

En el plano diplomático, Al Sudani exigió al secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, que el territorio iraquí no sea utilizado como plataforma de agresión contra países vecinos, rechazando cualquier violación de su espacio aéreo en el marco de este conflicto que ya suma once días de hostilidades abiertas.

guerra eua israel irán


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Premios_Oscar_abe6b831d6
Organización de los Óscar reforzará seguridad por amenaza de Irán
Ataque_Oslo_0e5ea2b9cd
Detienen a implicados en ataque a embajada de EUA en Oslo 
Samuel_Garcia_87c88e1cfb
Nuevo León tendrá dos polos de desarrollo industrial
publicidad

Últimas Noticias

Premios_Oscar_abe6b831d6
Organización de los Óscar reforzará seguridad por amenaza de Irán
IMG_3390_80fdb6ede7
Se mantiene Coahuila en semáforo verde de calificación financiera
Real_Madrid_58b96b1998
Con triplete de Valverde, Real Madrid golea 3-0 al City
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×