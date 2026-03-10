Irán lanza nuevos ataques contra Israel y bases de EUA en Irak
Según un comunicado oficial difundido por la agencia iraní Fars, las fuerzas de élite de Teherán aseguran haber alcanzado el "corazón de Tel Aviv".
La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) anunció la madrugada de este miércoles una nueva y agresiva oleada de ataques con misiles dirigidos al corazón de Israel y a posiciones estratégicas de Estados Unidos en Irak, elevando el conflicto regional a un punto crítico.
Ofensiva sobre múltiples frentes
De forma simultánea, los ataques se dirigieron contra Erbil, bases calificadas por Irán como "americano-sionistas" en el Kurdistán iraquí y a la Quinta Flota de EUA.
La agencia advirtió que esta "ola" de ataques se mantendrá activa durante al menos tres horas más. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la detección de los proyectiles y activaron sus sistemas de defensa aérea para "interceptar la amenaza".
Ataques con drones en Bagdad
La escalada no se limita a misiles de largo alcance, pues el martes, un enjambre de seis drones atacó el Centro de Apoyo Diplomático de EUA en Bagdad, cerca del aeropuerto internacional.
Balance del ataque: Cinco drones fueron derribados por los sistemas de defensa, pero uno logró impactar cerca de una torre de vigilancia. No se reportaron víctimas fatales de forma inmediata.
Funcionarios iraquíes y fuentes de inteligencia apuntan a la Resistencia Islámica en Irak —una coalición de milicias proiraníes— como los autores materiales de esta incursión.
Contexto de una guerra en expansión
Desde que el pasado 28 de febrero se iniciara la escalada tras un ataque conjunto de Israel y EUA contra Irán, la región ha entrado en una espiral de violencia sin precedentes:
Víctimas en Israel: Los bombardeos iraníes regulares han causado ya diez muertes en territorio israelí.
Incursiones en Irak: En las últimas 24 horas se registraron bombardeos en Erbil y Kirkuk, este último resultando en la muerte de cinco miembros de las Fuerzas de Movilización Popular iraquíes.
Incógnita aérea: Bagdad sospecha que aeronaves de EUA o Israel son responsables de los ataques en suelo iraquí contra milicias locales.
Postura del gobierno iraquí
A pesar de la presencia estadounidense, el presidente iraquí, Abdelatif Rashed, y el primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, han reafirmado su cercanía con Teherán. Ambos mandatarios enviaron felicitaciones a Mojtaba Khamenei por su reciente nombramiento como Líder Supremo de Irán.
En el plano diplomático, Al Sudani exigió al secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, que el territorio iraquí no sea utilizado como plataforma de agresión contra países vecinos, rechazando cualquier violación de su espacio aéreo en el marco de este conflicto que ya suma once días de hostilidades abiertas.
