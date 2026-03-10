Irán lanza nuevos ataques contra Israel y bases de EUA en Irak

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) anunció la madrugada de este miércoles una nueva y agresiva oleada de ataques con misiles dirigidos al corazón de Israel y a posiciones estratégicas de Estados Unidos en Irak, elevando el conflicto regional a un punto crítico.

Ofensiva sobre múltiples frentes

Según un comunicado oficial difundido por la agencia iraní Fars, las fuerzas de élite de Teherán aseguran haber alcanzado el "corazón de Tel Aviv".

De forma simultánea, los ataques se dirigieron contra Erbil, bases calificadas por Irán como "americano-sionistas" en el Kurdistán iraquí y a la Quinta Flota de EUA.

La agencia advirtió que esta "ola" de ataques se mantendrá activa durante al menos tres horas más. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la detección de los proyectiles y activaron sus sistemas de defensa aérea para "interceptar la amenaza".

Ataques con drones en Bagdad

La escalada no se limita a misiles de largo alcance, pues el martes, un enjambre de seis drones atacó el Centro de Apoyo Diplomático de EUA en Bagdad, cerca del aeropuerto internacional.