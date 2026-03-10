Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Cristina Fernández declarará ante la Justicia por corrupción

Los jueces también tomarán testimonio al exministro de Planificación, Julio de Vido, y a otros 84 imputados, de los cuales 20 son exfuncionarios

  • 10
  • Marzo
    2026

La expresidenta Cristina Fernández declarará de manera personal ante la Justicia de Argentina por los delitos de corrupción de los que se le acusa.

La exmandataria cumple bajo el régimen de prisión domiciliaria una condena a seis años de prisión, deberá asistir de forma presencial a los tribunales federales ubicados en Buenos Aires.

Las audiencias del juicio se realizaron de forma virtual pero el tribunal oral, tras rechazar un nuevo pedido de nulidad de las defensas, dispuso que la fase indagatoria que comenzará la próxima semana se celebre de forma presencial ante el tribunal.

Tras la declaración de Fernández, los jueces tomarán testimonio al exministro de Planificación, Julio de Vido, y a otros 84 imputados, de los cuales 20 son exfuncionarios y entre los que se encuentra un importante grupo de empresarios vinculados a la obra pública.

También las impugnaciones de los acusados a las declaraciones de los denominados imputados colaboradores, conocidos también como arrepentidos, y afirmaron que el valor de esos testimonios “se verá en la instancia de discusión final, una vez rendida la prueba en su totalidad”.

Además, descartaron irregularidades en la declaración del exchófer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno al considerar que “en todo momento estuvo acompañado por su letrado de confianza y respetando las garantías” y que las irregularidades señaladas por las defensas “no pasan de ser meras conjeturas”.

Defensa cuestiona declaraciones del presidente Javier Milei

Por su parte, el abogado defensor Carlos Beraldi, cuestionó las declaraciones sobre la causa realizadas por el presidente Javier Milei en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, donde anticipó que Fernández sería condenada en por este caso.

“Ha vertido expresiones que afectan de manera directa al proceso”, dijo el letrado y consideró que se trata de “un hecho de gravedad institucional sin precedentes y no puede pasar desapercibido”.

En respuesta, el presidente del tribunal aseguró que se garantizará “un juicio justo que se adecue estrictamente a la Constitución y a las leyes”.

 


