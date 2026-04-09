División Ambiental refuerza rescates de animales en NL

En las últimas semanas, los cuerpos de Protección Animal y de Protección Civil del gobierno de Nuevo León y de los municipios del área metropolitana de Monterrey han tenido actividad inusual, por el rescate de diversos ejemplares.

Ya sea por maltrato o abandono, o por avistamientos, el personal especializado ha intervenido para poner a salvo a las especies animales, incluyendo emergencias y atención a los reportes ciudadanos.

En Santiago, un babuino quedó a resguardo de la Profepa. El primate exótico, originario de África, andaba en la cortina de la presa La Boca y, al parecer, era agresivo. Fue atendido por las autoridades federales, que investigan al presunto dueño, ya que debe mostrar los permisos.

En García, elementos municipales de Protección al Medio Ambiente rescataron de la crueldad a un perro, tras hacerse virales las imágenes en las que el conductor de una camioneta presuntamente arrastraba al animal, que iba amarrado a la caja del vehículo.

El conductor quedó detenido, mientras que el perro llevaba lesiones en sus patas y otros golpes.

En Santa Catarina, Protección Civil rescató en diversos casos a 36 animales. La mayoría fueron silvestres, como osos, serpientes, tlacuaches, mapaches, aves y murciélagos, además de perros y gatos.

En Monterrey, elementos de Protección Civil auxiliaron a un caballo en la colonia Lagos del Bosque. El equino corría entre los vehículos, arriesgando su vida y la de los automovilistas.

También en Monterrey, elementos de Protección Civil rescataron a un tlacuache lastimado en la colonia Del Prado.

En Juárez, en un incendio donde dos hombres resultaron con quemaduras, también se rescató a dos perros. Intervinieron elementos de Protección Civil municipal y estatal, ambulancias del CRUM y policías.

Y en Escobedo, la Nueva División Ambiental, a través de la coordinación interinstitucional de la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil de Nuevo León, rescató a un halcón cola roja. Ya estando a salvo, el animal puso un huevo, que también fue protegido.

La hembra había caído en una cisterna en un predio en el Camino a las Pedreras.

Al respecto, el secretario de Medio Ambiente del gobierno de Nuevo León, Raúl Lozano, destacó la importancia de atender oportunamente los reportes ciudadanos y coordinarse con las dependencias, ya que no solo se salvaguardó al ejemplar, sino que se protegió un proceso natural, como la postura de un huevo.

La Nueva División Ambiental se coordina con diversas dependencias para atender de inmediato los reportes ciudadanos relacionados con fauna silvestre.





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