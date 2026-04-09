Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
proteccion_civil_salva_gato1_b7d8b286b9
Nuevo León

División Ambiental refuerza rescates de animales en NL

Ya sea por maltrato o abandono, o por avistamientos, el personal especializado ha intervenido para poner a salvo a las especies animales

  • 09
  • Abril
    2026

En las últimas semanas, los cuerpos de Protección Animal y de Protección Civil del gobierno de Nuevo León y de los municipios del área metropolitana de Monterrey han tenido actividad inusual, por el rescate de diversos ejemplares.

Ya sea por maltrato o abandono, o por avistamientos, el personal especializado ha intervenido para poner a salvo a las especies animales, incluyendo emergencias y atención a los reportes ciudadanos.

En Santiago, un babuino quedó a resguardo de la Profepa. El primate exótico, originario de África, andaba en la cortina de la presa La Boca y, al parecer, era agresivo. Fue atendido por las autoridades federales, que investigan al presunto dueño, ya que debe mostrar los permisos.

Perro

En García, elementos municipales de Protección al Medio Ambiente rescataron de la crueldad a un perro, tras hacerse virales las imágenes en las que el conductor de una camioneta presuntamente arrastraba al animal, que iba amarrado a la caja del vehículo.

El conductor quedó detenido, mientras que el perro llevaba lesiones en sus patas y otros golpes.

En Santa Catarina, Protección Civil rescató en diversos casos a 36 animales. La mayoría fueron silvestres, como osos, serpientes, tlacuaches, mapaches, aves y murciélagos, además de perros y gatos.

En Monterrey, elementos de Protección Civil auxiliaron a un caballo en la colonia Lagos del Bosque. El equino corría entre los vehículos, arriesgando su vida y la de los automovilistas.

También en Monterrey, elementos de Protección Civil rescataron a un tlacuache lastimado en la colonia Del Prado.

En Juárez, en un incendio donde dos hombres resultaron con quemaduras, también se rescató a dos perros. Intervinieron elementos de Protección Civil municipal y estatal, ambulancias del CRUM y policías.

rescate-gatos-proteccion-civil.jpg

Y en Escobedo, la Nueva División Ambiental, a través de la coordinación interinstitucional de la Secretaría de Medio Ambiente y Protección Civil de Nuevo León, rescató a un halcón cola roja. Ya estando a salvo, el animal puso un huevo, que también fue protegido.

La hembra había caído en una cisterna en un predio en el Camino a las Pedreras.

Al respecto, el secretario de Medio Ambiente del gobierno de Nuevo León, Raúl Lozano, destacó la importancia de atender oportunamente los reportes ciudadanos y coordinarse con las dependencias, ya que no solo se salvaguardó al ejemplar, sino que se protegió un proceso natural, como la postura de un huevo.

La Nueva División Ambiental se coordina con diversas dependencias para atender de inmediato los reportes ciudadanos relacionados con fauna silvestre.

proteccion-civil-salva-gato1.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mundial_monterrey_60268c4621
Monterrey reúne más de 82 mil fans en pruebas rumbo al Mundial
nl_safe_travel_75e89c6bf7
Van por freno a estafas de agencias de viajes
Whats_App_Image_2026_04_10_at_1_22_56_AM_1_7356a599ae
Se disparan 45% exportaciones mexicanas de autos a Canadá
publicidad

Últimas Noticias

mundial_monterrey_60268c4621
Monterrey reúne más de 82 mil fans en pruebas rumbo al Mundial
japon_jersey_5ebe480db1
¡Al estilo anime! Japón presenta su jersey del Mundial 2026
nl_baches_san_nicolas_41e1ef9cec
Empeoran baches en San Nicolás tras lluvias recientes
publicidad

Más Vistas

viajes_832f53c6a3
Engañan a regios con paquetes turísticos ‘fantasma’
rewg_28da81e053
Muere Melchor Peredo, ícono del muralismo mexicano
EH_DOS_FOTOS_81_2c7840a351
Denuncia Pemex a empleada por millonaria fiesta de XV en Tabasco
publicidad
×