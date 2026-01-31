EUA enfrenta cierre parcial del gobierno por falta de aval final

El Gobierno de Estados Unidos se encamina a un cierre parcial a partir de este sábado, debido a que el acuerdo de financiación aún no ha sido validado por la Cámara de Representantes, cuya votación definitiva está prevista hasta el próximo lunes.

Aprobación en el Senado tras semana tensa

El Senado aprobó el viernes el presupuesto con 71 votos a favor y 29 en contra, luego de varios días de alta tensión política.

Durante la semana, los demócratas se habían negado a respaldar la propuesta por incluir una ampliación de fondos para agencias migratorias, en medio de la crisis generada por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota tras disparos de agentes federales.

Contenido del paquete presupuestario

La legislación contempla un amplio paquete de financiación integrado por cinco proyectos de ley de asignaciones ordinarias, además de una medida provisional de dos semanas para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

No obstante, el acuerdo no entrará en vigor antes de la medianoche, lo que provocará un cierre técnico.

Agencias cerradas hasta el lunes

Ante la falta de votacióninmediata en la Cámara de Representantes, el Pentágono y la mayoría de las agencias federales suspenderán temporalmente sus actividades.

El Comité de Reglas de la Cámara planea reunirse este domingo para preparar la votación del lunes, que requerirá una mayoría calificada de dos tercios y un respaldo significativo de legisladores demócratas.

El paquete enfrenta objeciones tanto de conservadores de línea dura, quienes rechazan cualquier modificación realizada por el Senado, como de algunos demócratas que cuestionan la continuidad de ciertos fondos migratorios.

Estos últimos han exigido condiciones como poner fin a patrullas migratorias itinerantes, endurecer las normas para allanamientos en hogares de inmigrantes, prohibir el uso de máscaras por parte de los agentes y obligarlos a portar identificación visible y cámaras corporales.

Un cierre de impacto limitado

Si la Cámara aprueba el paquete, este será enviado al presidente Donald Trump para su ratificación, con lo que finalizaría el cierre gubernamental.

Los cierres de fin de semana son relativamente comunes y suelen tener un impacto limitado, a diferencia del ocurrido entre octubre y noviembre de 2025, que se prolongó por más de 43 días y marcó un récord histórico.

De los 21 cierres registrados en la historia del Congreso estadounidense, casi la mitad han durado tres días o menos.

