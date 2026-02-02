Suman nueve detenidos por protesta migratoria en Minnesota

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este lunes la detención de dos personas más por una protesta contra la represión migratoria realizada en una iglesia de Minnesota, con lo que el número total de arrestos ascendió a nueve.

Un jurado investigador acusó a los nueve detenidos de conspiración e interferencia con los derechos de la Primera Enmienda de los feligreses durante la manifestación del 18 de enero en la Iglesia Cities, ubicada en St. Paul.

Periodistas y activistas entre los arrestados

Entre los detenidos se encuentran los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Fort, arrestados el viernes pasado, así como la activista local Nekima Levy Armstrong, capturada a inicios de la semana.

Bondi identificó a los dos arrestados más recientes como Ian Davis Austin y Jerome Deangelo Richardson, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias de sus detenciones.

Registros carcelarios indican que Austin fue arrestado el viernes, mientras que no está claro cuándo fue detenido Richardson.

Hechos durante la protesta

Según la acusación, los manifestantes interrumpieron el servicio religioso con consignas como “fuera ICE” y “justicia para Renee Good”, en referencia a una mujer que murió tras ser baleada por un agente migratorio en Minneapolis.

La iglesia pertenece a la Convención Bautista del Sur y uno de sus pastores, David Easterwood, dirige la oficina de campo del ICE en St. Paul, lo que provocó fuertes críticas y la reacción del gobierno del presidente Donald Trump.

