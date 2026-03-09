OMS alerta riesgo sanitario en Irán por ataques a petroleras

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que los ataques contra instalaciones petroleras en Irán podrían provocar una contaminación grave del agua, los alimentos y el aire, lo que representa un riesgo importante para la salud de la población.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que los daños en la infraestructura energética podrían generar consecuencias ambientales y sanitarias de gran alcance.

“Esto supone un grave peligro para la salud, especialmente para los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades previas”, expresó el funcionario en un mensaje difundido en redes sociales.

The escalating conflict in the Middle East, and the impact on public health, are of great concern.



Nube tóxica cubrió Teherán tras ataques

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió en Teherán, donde el domingo la ciudad amaneció cubierta por una nube tóxica.

El fenómeno se produjo tras los ataques de Israel contra instalaciones petroleras ubicadas en la capital iraní y en zonas cercanas, lo que además dejó cuatro personas fallecidas.

Después de los bombardeos se registraron lluvias breves que mezclaron humo, residuos de combustibles y partículas contaminantes, provocando la aparición de charcos negros con restos de petróleo en diferentes superficies.

Ante la situación, autoridades ambientales pidieron a la población evitar salir de casa y reducir la exposición al aire exterior debido a la toxicidad del ambiente.

OMS denuncia ataques contra personal sanitario

El organismo internacional también expresó preocupación por el impacto del conflicto en el sistema de salud en la región.

Según datos de la OMS, nueve trabajadores sanitarios han muerto en Líbano desde el 28 de febrero, mientras que 16 más han resultado heridos.

Además, las órdenes de evacuación han obligado al cierre de 43 centros de atención primaria y cinco hospitales, lo que agrava la situación para miles de pacientes.

La OMS informó que mantiene vigilancia constante sobre la evolución de la crisis en varios países afectados por el conflicto, entre ellos Irán, Líbano y Irak.

El organismo señaló que trabaja con autoridades locales para mantener operativos los sistemas de salud, además de reducir los riesgos sanitarios derivados de los ataques y del deterioro ambiental.

Ante el agravamiento del conflicto en Medio Oriente, el director de la OMS hizo un llamado a todas las partes involucradas a disminuir la escalada militar.

El objetivo, explicó, es evitar nuevas afectaciones a la salud pública, así como proteger a las instalaciones médicas y al personal sanitario que continúa atendiendo a la población en medio de la crisis.

“Insto a todas las partes a reducir la tensión y evitar nuevos riesgos para la salud de la población”, subrayó Tedros.

