Trump afirma que guerra en Irán está 'practicamente terminada'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijohoy que la guerra con Irán está "prácticamente terminada", ya que dichi país ya no tiene "marina" ni "comunicaciones" ni "fuerza aérea".

Durante una conferencia de prensa, el mandatario republicano informó que el conflicto está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

"Sus misiles se han reducido a unos cuantos disparos dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluso su producción", dijo. "Bien mirado, no les queda nada. No queda nada en sentido militar", señaló.

En tanto, elogió al ejército estadounidense, al cual consideró como el resaltando las operaciones en Venezuela e Irán, tanto la del pasado junio como la este año. “El mundo nos respeta más de lo que nos ha respetado nunca”.

Estados Unidos atacó más de 5,000 objetivos desde que comenzó la guerra en Irán, “algunos de ellos objetivos muy importantes”, pero que el ejército estadounidense está dejando “algunos de los objetivos más importantes para más adelante en caso de que necesitemos hacerlo”.

El mandatario republicano enunció también el hundimiento de más de 50 barcos, la destrucción de fábricas de drones de Irán y haber reducido al 10 % o "tal vez menos" las capacidades de misiles del régimen iraní.

Al cuestionar sobre los deceso que está dispuesto a aceptar, Trump respondió que "cuando se trata de conflictos así, siempre vas a tener muerte", además de afirmar que los padres de las víctimas le pidieron "terminar el trabajo" durante la ceremonia solemne de entrega de cuerpos el sábado.

