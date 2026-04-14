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Internacional

Canadá suspende impuesto al combustible por crisis con Irán

El primer ministro Mark Carney anunció una medida temporal ante el alza de precios energéticos en medio del conflicto internacional

  • 14
  • Abril
    2026

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció la suspensión temporal del impuesto federal al combustible como respuesta al impacto económico derivado de la guerra con Irán.

La medida, que entrará en vigor el próximo lunes y se extenderá hasta el Día del Trabajo, busca mitigar el aumento de los precios energéticos y aliviar la carga financiera tanto de ciudadanos como de sectores productivos.

Medida para contener el impacto económico

Carney calificó la decisión como una acción “responsable y temporal”, destacando que también beneficiará a transportistas, empresas y consumidores ante el encarecimiento del combustible.

El anuncio representa el primer acto relevante del mandatario tras consolidar un gobierno de mayoría parlamentaria, lo que le permitirá avanzar en su agenda sin depender de la oposición.

El Partido Liberal de Canadá, liderado por Carney, alcanzó 174 de los 343 escaños en la Cámara de los Comunes, logrando una mayoría que le garantiza estabilidad legislativa.

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Se trata de un hecho inédito en la política canadiense: es la primera vez que un gobierno pasa de minoría a mayoría sin mediar elecciones generales.

Con este resultado, los liberales podrían mantenerse en el poder hasta 2029.

Carney ha señalado que sus prioridades serán la economía, la vivienda y el desarrollo de grandes proyectos, en un contexto internacional complejo.

El primer ministro también ha reiterado su intención de reducir la dependencia económica de Canadá respecto a Estados Unidos, en parte impulsado por tensiones previas con el presidente Donald Trump.

Perfil internacional y respaldo

El Exgobernador del Banco de Inglaterra y del banco central canadiense, Carney ha ganado reconocimiento internacional por su desempeño en foros globales como el Foro Económico Mundial de Davos.

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Su discurso en Davos, donde criticó la coerción económica de grandes potencias, fue bien recibido y fortaleció su imagen como líder global.

Analistas como el académico Nelson Wiseman destacan que su proyección internacional y sus giras, que incluyeron visitas a 13 países, han contribuido a consolidar su popularidad y posicionar a Canadá como un socio atractivo para inversiones y acuerdos comerciales.


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