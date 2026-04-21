Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
aviones_ef265e1aec
Internacional

OTAN intercepta aviones rusos sobre el mar Báltico

La OTAN interceptó este lunes varios aviones militares de Rusia que sobrevolaban el mar Báltico, en una operación de vigilancia aérea

  • 21
  • Abril
    2026

La OTAN interceptó este lunes varios aviones militares de Rusia que sobrevolaban el mar Báltico, en una operación de vigilancia aérea que involucró a múltiples países aliados.

El operativo incluyó el despliegue de cazas Dassault Rafale desde una base aérea en Lituania, como parte de la misión de policía aérea que la alianza mantiene en el flanco oriental.

Despliegue multinacional

Los aviones franceses, equipados con misiles aire-aire, se unieron a aeronaves de Suecia, Finlandia, Polonia, Dinamarca y Rumania, que despegaron para identificar y monitorear el vuelo ruso.

Según información oficial, la formación de Moscú estaba integrada por dos bombarderos supersónicos Tu-22M3, escoltados por cerca de diez cazas, entre ellos modelos Su-30 y Su-35.

aviones

También te puede interesar: OTAN intercepta cuarto misil iraní en espacio aéreo de Turquía

El Ministerio de Defensa ruso señaló que la misión aérea fue planificada y se desarrolló en espacio aéreo internacional, sobre aguas neutrales del mar Báltico, con una duración superior a cuatro horas.

Asimismo, aseguró que sus aeronaves cumplieron con las normas internacionales de navegación aérea, aunque reconoció que en distintos tramos fueron acompañadas por cazas de otros países.

Tensión constante en el Báltico

La OTAN realiza de forma habitual este tipo de interceptaciones cuando aeronaves rusas se aproximan a su espacio aéreo o vuelan cerca de él, especialmente en el norte de Europa.

También te puede interesar: EUA 'no necesita ayuda de nadie', ni de la OTAN: Trump

De acuerdo con la alianza, en muchos casos los aviones rusos no activan sus transpondedores ni presentan planes de vuelo, lo que obliga a desplegar cazas para su identificación.

aviones

Esta misión forma parte de la vigilancia permanente en la región desde que países bálticos como Lituania, Letonia y Estonia se integraron a la OTAN en 2004.

Antes incluso de la guerra en Ucrania, la alianza interceptaba alrededor de 300 vuelos rusos al año en la zona del Báltico, muchos de ellos relacionados con el tránsito hacia el enclave de Kaliningrado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26108105277456_127b765b67
EUA extiende permisos a petróleo ruso por crisis energética
AP_26103516858443_7c93754446
Natación levanta veto a Rusia: podrá competir con bandera
nacional_pemex_texas_f9c80d9dcc
Se registra derrame en refinería de Pemex en Texas
publicidad

Últimas Noticias

inter_john_phelan_secretario_de_marina_eua_95cd236248
Destituyen a jefe de la Marina de EUA en medio de crisis interna
karely_2_f0ce7ec802
Ofrece Karely Ruiz apoyo a albergue de perros y gatos
inter_kristi_noem_bolso_44bf88d259
Condenan a tres años al hombre que robó el bolso de Kristi Noem
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×