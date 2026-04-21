OTAN intercepta aviones rusos sobre el mar Báltico

La OTAN interceptó este lunes varios aviones militares de Rusia que sobrevolaban el mar Báltico, en una operación de vigilancia aérea que involucró a múltiples países aliados.

El operativo incluyó el despliegue de cazas Dassault Rafale desde una base aérea en Lituania, como parte de la misión de policía aérea que la alianza mantiene en el flanco oriental.

Despliegue multinacional

Los aviones franceses, equipados con misiles aire-aire, se unieron a aeronaves de Suecia, Finlandia, Polonia, Dinamarca y Rumania, que despegaron para identificar y monitorear el vuelo ruso.

Según información oficial, la formación de Moscú estaba integrada por dos bombarderos supersónicos Tu-22M3, escoltados por cerca de diez cazas, entre ellos modelos Su-30 y Su-35.

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El Ministerio de Defensa ruso señaló que la misión aérea fue planificada y se desarrolló en espacio aéreo internacional, sobre aguas neutrales del mar Báltico, con una duración superior a cuatro horas.

Asimismo, aseguró que sus aeronaves cumplieron con las normas internacionales de navegación aérea, aunque reconoció que en distintos tramos fueron acompañadas por cazas de otros países.

Tensión constante en el Báltico

La OTAN realiza de forma habitual este tipo de interceptaciones cuando aeronaves rusas se aproximan a su espacio aéreo o vuelan cerca de él, especialmente en el norte de Europa.

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De acuerdo con la alianza, en muchos casos los aviones rusos no activan sus transpondedores ni presentan planes de vuelo, lo que obliga a desplegar cazas para su identificación.

Esta misión forma parte de la vigilancia permanente en la región desde que países bálticos como Lituania, Letonia y Estonia se integraron a la OTAN en 2004.

Antes incluso de la guerra en Ucrania, la alianza interceptaba alrededor de 300 vuelos rusos al año en la zona del Báltico, muchos de ellos relacionados con el tránsito hacia el enclave de Kaliningrado.

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