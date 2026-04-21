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Internacional

Trump extiende el alto al fuego indefinidamente contra Irán

El mandatario republicano afirmó que había accedido a una petición de Pakistán, país que ha mediado en las conversaciones de paz

  • 21
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió indefinidamente el alto el fuego con Irán, un día antes de que expirara, para, según él,  permitir que ambos países continuaran las conversaciones de paz.

El mandatario afirmó que había accedido a una petición de Pakistán, país que ha mediado en las conversaciones de paz.

Este fue el ejemplo más reciente de cómo Trump daba marcha atrás en sus repetidas amenazas de bombardear centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles en Irán, lo que, según advierten los expertos, podría constituir crímenes de guerra.

Sin embargo, Trump afirmó que continuaría con el bloqueo naval estadounidense a los puertos de Irán, lo que los líderes iraníes han calificado como un acto de guerra.

Esto se convirtió en un punto conflictivo, ya que esta semana ambos países dudaron sobre si enviar o no negociadores a una segunda ronda de conversaciones en Islamabad.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, afirmó que Islamabad continuará negociando para poner fin al conflicto.

Teherán no solicitó la prórroga

La agencia de noticias Tasnim, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, afirmó que Teherán no había solicitado una prórroga del alto el fuego, advirtiendo que la continuación del bloqueo naval equivale a una hostilidad continua.

Afirmó que, mientras persista el bloqueo, Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz y, de ser necesario, romperá el bloqueo por la fuerza.

En tanto, un funcionario de la Casa Blanca dijo que el viaje del vicepresidente J. D. Vance a Pakistán no se realizará a raíz de la publicación de Trump en Truth Social.

Estaba previsto que encabezara la delegación estadounidense en las conversaciones de paz.

"Tras la publicación del presidente Trump en TRUTH Social, donde confirma que Estados Unidos espera una propuesta unificada de Irán, el viaje a Pakistán no se realizará hoy. La Casa Blanca anunciará cualquier novedad sobre reuniones presenciales", declaró el funcionario.


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