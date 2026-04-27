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Internacional

Carlos III y Camila inician visita clave de cuatro días en EUA

Los monarcas británicos realizan un viaje histórico de cuatro días que combina diplomacia, conmemoraciones y retos geopolíticos

  • 27
  • Abril
    2026

Los reyes Carlos III y Camila aterrizaron este lunes en Estados Unidos para iniciar una visita de Estado de cuatro días que busca reforzar la relación bilateral en un contexto marcado por tensiones políticas y desafíos internacionales.

El viaje, considerado uno de los más relevantes del reinado de Carlos III, coincide con la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense, un hecho histórico que marcó la ruptura de las 13 colonias con la corona británica bajo el reinado de Jorge III.

La visita se produce en un momento delicado para las relaciones entre Londres y Washington, debido a las diferencias entre el presidente Donald Trump y el primer ministro británico Keir Starmer por la postura del Reino Unido frente al conflicto con Irán.

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A pesar de las preocupaciones de seguridad tras un reciente tiroteo en Washington durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, el Palacio de Buckingham confirmó que el viaje se mantiene “según lo previsto”, tras consultas con agencias de seguridad estadounidenses y británicas.

Agenda oficial y actos clave

El programa arrancará con la recepción oficial en la Casa Blanca, donde Trump y la primera dama Melania Trump darán la bienvenida a los monarcas.

  • Entre las actividades más destacadas se encuentran:
  • Reunión bilateral entre Carlos III y Trump en el Despacho Oval.
  • Eventos culturales encabezados por la reina Camila junto a Melania Trump.
  • Un discurso del monarca ante el Congreso estadounidense, un hecho poco habitual para la realeza británica.

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Una cena de Estado en el Salón Este de la Casa Blanca.

El itinerario también incluye una visita a Nueva York, donde los reyes participarán en una ceremonia en el memorial del 11 de septiembre, en vísperas del 25 aniversario de los atentados, así como actividades conmemorativas en Virginia.

Desde Buckingham se ha subrayado que la visita busca reconocer “la historia compartida” entre ambas naciones, así como fortalecer los vínculos económicos, culturales y de seguridad que han evolucionado desde la independencia estadounidense.

Además, el viaje servirá como una plataforma diplomática para suavizar tensiones y abrir canales de diálogo en medio de un escenario internacional complejo.

Tras su paso por Estados Unidos, los monarcas continuarán su agenda en las Islas Bermudas, en lo que será también la primera visita oficial de Carlos III a un territorio británico de ultramar desde su ascenso al trono.


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