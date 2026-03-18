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Internacional

Colombia y Ecuador activan mesa de defensa tras crisis por bomba

Ministros de Defensa dialogan tras acusaciones de bombardeo; disputa también incluye aranceles del 50% y tensiones en la frontera

  • 18
  • Marzo
    2026

En un intento por frenar la escalada de tensiones, los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador sostuvieron este miércoles una reunión virtual de alto nivel.

El encuentro busca desactivar la crisis diplomática detonada tras el hallazgo de un artefacto explosivo de 250 kilogramos en territorio colombiano, un hecho que ha profundizado la fractura entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.

El conflicto escaló luego de que el presidente Petro denunciara un presunto bombardeo ecuatoriano en la zona rural de Ipiales, Nariño.

Según las investigaciones preliminares de la inteligencia colombiana, la bomba de aviación, que no llegó a estallar, fue lanzada por aeronaves ecuatorianas y quedó a escasos cien metros de una vivienda campesina.

Por su parte, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, calificó las acusaciones de "falsas", argumentando que sus fuerzas armadas operan exclusivamente en soberanía ecuatoriana contra campamentos de grupos irregulares que, según afirmó, el gobierno de Colombia permite transitar libremente.

Esta crisis militar ocurre en el punto más álgido de una disputa comercial sin precedentes. Desde el 1 de marzo, ambas naciones aplican aranceles recíprocos del 50% a más de 250 productos, una medida que ha paralizado parcialmente el flujo de bienes en el puente de Rumichaca y ha generado temores de escasez en las provincias fronterizas.

Mientras Petro ha pedido la intervención de figuras internacionales para "calmar" a Noboa, el gobierno de Ecuador mantiene su postura de "mano dura" en la frontera para evitar la expansión de redes de narcotráfico hacia el sur, lo que mantiene la relación bilateral en su nivel más bajo de la última década.


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