Incendio en vivienda de Ramos Arizpe deja daños materiales

Un incendio en una casa habitación de la colonia Escorial dejó daños materiales la tarde de este miércoles, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro se registró en un domicilio ubicado en la calle Loma Cazadora #917, donde elementos de emergencia realizaron una entrada forzada, debido a que no había personas en el interior del inmueble.

El director de Protección Civil municipal, Francisco Sánchez, informó que el fuego fue controlado en un 95 por ciento, lo que permitió evitar su propagación a viviendas aledañas.

De manera preliminar, señaló que el incendio habría sido provocado por un probable cortocircuito, aunque serán las investigaciones las que determinen con precisión el origen del siniestro.

Elementos de Protección Civil y Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, reportándose únicamente afectaciones materiales en la vivienda.





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