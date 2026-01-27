Patrulla Fronteriza dispara contra una persona en Arizona

Una persona se encuentra en estado crítico luego de ser blanco de un tiroteo perpetrado por un agente de la Patrulla Fronteriza durante la mañana de este martes en Arizona.

Los hechos se reportaron alrededor de las 07:30 horas a la altura del kilómetro 15 de West Arivaca Road, hacia el sur del condado de Pima.

Equipos del Distrito de Bomberos de Santa Rita y American Medical Response respondieron de manera inmediata para brindarle atención médica a la víctima.

"La atención del paciente fue transferida a un helicóptero médico local para su rápido traslado a un centro regional de traumatología", informó el departamento de bomberos.

Debido a la gravedad de sus heridas, la víctima fue trasladada a bordo de un helicóptero hacia un centro regional de trauma.

Autoridades indicaron que las cinrcunstancias de este tiroteo aún no son esclarecidas, por lo que tanto FBI como personal de la Oficina del Sheriff trabajan de manera conjunta para colaborar en la investigación.

Trump respalda a Kristi Noem tras tiroteo en Minnesota

El presidente Donald Trump aseguró este martes que la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem realiza un "muy buen trabajo" en la frontera.

Durante una declaración a medios, el mandatario republicano calificó como "muy bueno" el plan de acción de la funcionaria, enmedio de las polémicas suscitadas por la muerte del enfermero de 37 años, Alex Pretti.

"Creo que ella está haciendo un muy buen trabajo. La frontera está totalmente segura [...[ Heredé una frontera por la que estaban entrando millones de personas. Ahora tenemos una frontera por la que no entra nadie." Aquí te presentamos la nota completa: Trump respalda a Kristi Noem tras tiroteo en Minnesota

