China recibe con honores a Donald Trump en su visita de Estado
Trump fue recibido por el vicepresidente, Han Zheng y altos funcionarios. La ceremonia incluyó una banda militar, guardia de honor y la participación de jóvenes
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Mayo
2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beijing en una visita de Estado de dos días, su segunda al país asiático desde 2017. El viaje está marcado por una agenda compleja que incluye temas comerciales, tecnológicos y geopolíticos.
Acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos como Elon Musk, Jensen Huang y Tim Cook, Trump sostendrá un encuentro clave con el presidente chino, Xi Jinping, en medio de una tregua comercial entre ambas potencias.
El mandatario estadounidense fue recibido con honores a su llegada al aeropuerto, donde lo esperaban el vicepresidente chino, Han Zheng, así como altos funcionarios diplomáticos. La ceremonia incluyó una banda militar, guardia de honor y la participación de cientos de jóvenes.
Tras descender del Air Force One, Trump fue acompañado por su familia y su comitiva rumbo a la caravana oficial. La reunión con Xi se perfila como el punto central de la visita, con temas sensibles como Taiwán y la guerra en Irán sobre la mesa.
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