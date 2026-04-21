Ciudad Victoria reforzará programa de rehabilitación de calles

El Gobierno Municipal de Ciudad Victoria prepara una ampliación presupuestal para fortalecer el programa permanente de rehabilitación de calles, con el objetivo de acelerar la recuperación de vialidades dañadas y ofrecer resultados visibles en el corto plazo, informó el alcalde Eduardo Gattás Báez.

El edil explicó que actualmente se realiza un análisis técnico y financiero en conjunto con la Tesorería Municipal y la Secretaría de Obras Públicas, con la finalidad de definir el monto de inversión y las metas específicas que tendrá este esquema especial de intervención, el cual será financiado con recursos propios del municipio.

La estrategia contempla dirigir acciones a distintos sectores de la ciudad, priorizando vialidades con mayor desgaste y afectaciones derivadas de las lluvias registradas durante el último año.

Gattás Báez destacó que el programa abarcará tanto calles primarias como secundarias, con el propósito de mejorar la movilidad y atender una de las principales demandas de la ciudadanía.

Servicios públicos mantienen eficiencia superior al 90%

El alcalde subrayó que, en materia de servicios públicos, la administración municipal mantiene indicadores superiores al 90 por ciento de eficiencia en rubros como la recolección de basura y el alumbrado público.

Sin embargo, reconoció que el tema del bacheo continúa siendo uno de los retos más importantes para el municipio, luego de que las precipitaciones del año pasado afectaran más del 70 por ciento del pavimento urbano.

El edil señaló que la reparación de calles se mantiene como una tarea permanente para revertir el deterioro acumulado y mejorar las condiciones de circulación en la capital tamaulipeca.

Sumarán cuadrillas y apoyo empresarial

Para ampliar la cobertura y agilizar los trabajos, el gobierno local incorporará tres nuevas cuadrillas operativas, que se sumarán a las labores de rehabilitación en distintos puntos de la ciudad.

Además, se buscará el respaldo de empresas locales para fortalecer la capacidad técnica y logística del programa, lo que permitirá ejecutar acciones con mayor alcance y atender de forma más rápida las vialidades con mayor necesidad de intervención.

Con esta estrategia, la administración municipal busca avanzar de forma sostenida en la recuperación de la infraestructura vial y responder a una de las principales necesidades urbanas de Ciudad Victoria.

Comentarios