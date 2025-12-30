Podcast
Internacional

Choque de trenes en Perú deja al menos un muerto y 30 heridos

Dos trenes turísticos chocaron cerca de Machu Picchu; un trabajador falleció y varios pasajeros resultaron lesionados, mientras el servicio quedó suspendido

  • 30
  • Diciembre
    2025

Dos trenes con turistas que se dirigían a la ciudad de Machu Picchu, Perú, chocaron frontalmente este martes, dejando al menos un muerto y 30 heridos.

De acuerdo con el capital de policía de Cusco, Jhonatan Castillo Gonzales, aseguró que después de la colisión entre ambas máquinas de las empresas PeruRail e Inca Rail, se confirmó el fallecimiento del trabajador ferroviario Roberto Cárdenas Loayza, 61 años, maquinista de la empresa Inca Rail. 

Además, agregó que entre los heridos habían peruanos y extranjeros.

El servicio de transporte ferroviario a Machu Picchu quedó suspendido temporalmente. Según el concesionario de la vía férrea, el accidente ocurrió a las 13:20 horas (tiempo local) en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina y a otro conocido Pampaccahua, en el distrito de Machu Picchu. La ciudadela inca está ubicada a unos 53 kilómetros de la ciudad de Cusco, la capital regional.

Videos compartidos mediante las redes sociales mostraban fierros retorcidos y lunas rotas en las partes frontales de los trenes.

En los metrajes se observa cómo algunos pasajeros estaban sentados y otros echados sobre la vegetación junto a maletas y mochilas. Otros turistas intentaban usar sus celulares para comunicarse.

El jefe policial de Cusco, general Julio Becerra, aseguró antes a la prensa local que todavía no se conocían las razones de la colisión. “No recuerdo de ningún choque de este tipo en el pasado”, indicó Becerra.

Tras el accidente, la empresa PeruRail dijo a través de un comunicado que trasladó en dos autovagones a los heridos hasta otro punto desde el cual partieron diez ambulancias con los contusos a hospitales de la región.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa del accidente.


